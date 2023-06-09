https://sputnik-georgia.ru/20230609/vyborg---rossiyskaya-zhemchuzhina-srednevekovya--video-278419399.html

Выборг. Российская жемчужина средневековья – видео

Выборг. Российская жемчужина средневековья – видео

Мало кто в Грузии знает о европейском средневековом городе в России – Выборге. Подробнее о необычном месте, которое находится на границе с Финляндией, узнаете... 09.06.2023, Sputnik Грузия

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После восстановления авиасообщения между Тбилиси и Москвой уже идут разговоры о введении прямых рейсов и в Санкт-Петербург. Поэтому мы решили рассказать об одном из самых туристически развитых городов Ленинградской области, который стоит посетить, если вы будете гостить в культурной столице России. Средневековый замок, таверны, рынок, рыцарские домики – это все можно встретить в Выборге. По некоторым данным, город был основан в 685 году шведами. В 1721 году Выборг перешел Российской империи.

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