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Выборг. Российская жемчужина средневековья – видео
Выборг. Российская жемчужина средневековья – видео
Мало кто в Грузии знает о европейском средневековом городе в России – Выборге. Подробнее о необычном месте, которое находится на границе с Финляндией, узнаете... 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T15:08+0400
2023-06-09T15:08+0400
2023-06-09T15:20+0400
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После восстановления авиасообщения между Тбилиси и Москвой уже идут разговоры о введении прямых рейсов и в Санкт-Петербург. Поэтому мы решили рассказать об одном из самых туристически развитых городов Ленинградской области, который стоит посетить, если вы будете гостить в культурной столице России. Средневековый замок, таверны, рынок, рыцарские домики – это все можно встретить в Выборге. По некоторым данным, город был основан в 685 году шведами. В 1721 году Выборг перешел Российской империи.
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мультимедиа, видео, грузия, россия, финляндия, тбилиси, москва, видео
мультимедиа, видео, грузия, россия, финляндия, тбилиси, москва, видео
Выборг. Российская жемчужина средневековья – видео
15:08 09.06.2023 (обновлено: 15:20 09.06.2023)
Мало кто в Грузии знает о европейском средневековом городе в России – Выборге. Подробнее о необычном месте, которое находится на границе с Финляндией, узнаете из видео Sputnik Грузия
После восстановления авиасообщения между Тбилиси и Москвой уже идут разговоры о введении прямых рейсов и в Санкт-Петербург. Поэтому мы решили рассказать об одном из самых туристически развитых городов Ленинградской области, который стоит посетить, если вы будете гостить в культурной столице России.
Средневековый замок, таверны, рынок, рыцарские домики – это все можно встретить в Выборге. По некоторым данным, город был основан в 685 году шведами. В 1721 году Выборг перешел Российской империи.