https://sputnik-georgia.ru/20230609/vystavka-unikalnykh-kukol-ruchnoy-raboty-v-stolitse-gruzii---video-278404590.html

Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – видео

Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – видео

Выставка авторских кукол ручной работы проходит в Тбилиси, в выставочном зале компании “Bagrationi”. Тут собраны произведения более сорока мастеров, над... 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T10:22+0400

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Со стороны может показаться, будто кукол создавать не так сложно. Но их авторы отмечают, что на создание одной куклы уходит минимум месяц кропотливой работы. На выставке можно увидеть абсолютно разных героев, персонажей фильмов и мультфильмов и даже кукол, изображающих таких звезд, как Мэрилин Монро и Джона Леннона. Посетить выставку можно до 13 июня.

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