https://sputnik-georgia.ru/20230609/vystavka-unikalnykh-kukol-ruchnoy-raboty-v-stolitse-gruzii---video-278404590.html
Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – видео
Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – видео
Выставка авторских кукол ручной работы проходит в Тбилиси, в выставочном зале компании “Bagrationi”. Тут собраны произведения более сорока мастеров, над... 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T10:22+0400
2023-06-09T10:22+0400
2023-06-09T10:42+0400
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Со стороны может показаться, будто кукол создавать не так сложно. Но их авторы отмечают, что на создание одной куклы уходит минимум месяц кропотливой работы. На выставке можно увидеть абсолютно разных героев, персонажей фильмов и мультфильмов и даже кукол, изображающих таких звезд, как Мэрилин Монро и Джона Леннона. Посетить выставку можно до 13 июня.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, культура, культурная жизнь грузии, куклы, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, культура, культурная жизнь грузии, куклы, видео
Выставка уникальных кукол ручной работы в столице Грузии – видео
10:22 09.06.2023 (обновлено: 10:42 09.06.2023)
Выставка авторских кукол ручной работы проходит в Тбилиси, в выставочном зале компании “Bagrationi”. Тут собраны произведения более сорока мастеров, над которыми они работали долгое время. Выставку стоит посетить и взрослым, и детям
Со стороны может показаться, будто кукол создавать не так сложно. Но их авторы отмечают, что на создание одной куклы уходит минимум месяц кропотливой работы. На выставке можно увидеть абсолютно разных героев, персонажей фильмов и мультфильмов и даже кукол, изображающих таких звезд, как Мэрилин Монро и Джона Леннона. Посетить выставку можно до 13 июня.