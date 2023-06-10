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"Это не русофобия" – правозащитник об отношении к российским туристам в Грузии

"Это не русофобия" – правозащитник об отношении к российским туристам в Грузии

Негативные отношения со стороны некоторых НПО, движений и политических партий в адрес российских туристов – не бытовая русофобия, они финансируются Западом с... 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T11:33+0400

2023-06-10T11:33+0400

2023-06-10T11:35+0400

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Об этом заявил председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе в ходе пресс-конференции на тему "Безопасность российских туристов в Грузии" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Нет, это организовано. Эти действия не только сейчас в Грузии, это всюду, вы же понимаете, в Европе. Например, в Прибалтике есть надписи "Мы не обслуживаем российских туристов". За этим стоит Запад. Они финансируются из Запада, очень большие деньги идут. Есть у нас движение "Сирцхвилиа", НПО, партии, у которых инструкция сделать новую "Гавриловскую ночь" в Грузии, чтобы из России никто не приехал, чтобы не было хороших отношений у Грузии с Россией. У них такая цель. Но грузинское общество и народ против этого", – заявил Мжаванадзе.Несколько дней назад Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с фактами, содержащими призывы к разжиганию межнациональной розни в отношении российских туристов.Как отмечают в "Объединении правозащитников", ряд грузинских СМИ и представители политической элиты изображают простых россиян врагами, и эта кампания накладывает отпечаток на сознание населения.В "Объединении правозащитников" требуют своевременного и скорейшего реагирования на все факты. Среди них инцидент с автобусом с символикой Российской Федерации: члены движения "Сирцхвилиа" 25 мая опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно, как их активисты фотографировали автобус Уральского национального ансамбля танца. Они оскорбляли лиц русской национальности, сидевших в автобусе, из-за их этнического происхождения.В объединении также требуют наказать активистов самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которые 19 мая в Тбилисском аэропорту оскорбляли пассажиров первого самолета, прибывшего из Москвы спустя четыре года после запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.Председатель объединения Николоз Мжаванадзе также требует начать расследование в отношении авторов проекта "Выключите российскую музыку", который призывает не использовать ее для привлечения российских туристов."Объединение правозащитников" – это неправительственная организация, пост председателя которой занимает юрист Николоз Мжаванадзе.

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