https://sputnik-georgia.ru/20230610/kak-akuly-napadayut-na-zhertvu-kommentariy-okeanologa-278438292.html
Как акулы нападают на жертву? Комментарий океанолога
Как акулы нападают на жертву? Комментарий океанолога
На побережье Красного моря в Хургаде произошла трагедия – акула съела молодого мужчину 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T12:32+0400
2023-06-10T12:32+0400
2023-06-10T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Направляющийся к жертве "страшный плавник" акулы из фильмов ужасов – это миф, хищник нападает под водой незаметно, а именно снизу или сбоку, рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.На побережье Красного моря, в Хургаде (Египет) 8 июня произошло нападение акулы на российского гражданина – 23-летний мужчина погиб. После нападения акулы на человека власти региона распорядились закрыть все пляжи Хургады на два дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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египет, в мире, новости, происшествия, акула, акулы, нападение акулы
египет, в мире, новости, происшествия, акула, акулы, нападение акулы
Как акулы нападают на жертву? Комментарий океанолога
На побережье Красного моря в Хургаде произошла трагедия – акула съела молодого мужчину
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Направляющийся к жертве "страшный плавник" акулы из фильмов ужасов – это миф, хищник нападает под водой незаметно, а именно снизу или сбоку, рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
"Есть расхожее представление, например, фильм "Челюсти", этот страшный плавник, но когда акула всплывает на поверхность, она просто осматривается, но не атакует, атакует она снизу и сбоку", – сказал Мухаметов в интервью РИА Новости.
На побережье Красного моря, в Хургаде (Египет) 8 июня произошло нападение акулы на российского гражданина – 23-летний мужчина погиб. После нападения акулы на человека власти региона распорядились закрыть все пляжи Хургады на два дня.