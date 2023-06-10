https://sputnik-georgia.ru/20230610/kak-akuly-napadayut-na-zhertvu-kommentariy-okeanologa-278438292.html

Как акулы нападают на жертву? Комментарий океанолога

Как акулы нападают на жертву? Комментарий океанолога

На побережье Красного моря в Хургаде произошла трагедия – акула съела молодого мужчину 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T12:32+0400

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нападение акулы

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Направляющийся к жертве "страшный плавник" акулы из фильмов ужасов – это миф, хищник нападает под водой незаметно, а именно снизу или сбоку, рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.На побережье Красного моря, в Хургаде (Египет) 8 июня произошло нападение акулы на российского гражданина – 23-летний мужчина погиб. После нападения акулы на человека власти региона распорядились закрыть все пляжи Хургады на два дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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египет, в мире, новости, происшествия, акула, акулы, нападение акулы