https://sputnik-georgia.ru/20230610/mer-gurdzhaani-podal-v-otstavku-278434624.html

Мэр Гурджаани подал в отставку

Мэр Гурджаани подал в отставку

Согласно законодательству Грузии, осенью в Гурджаани пройдут внеочередные выборы мэра 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T00:11+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Мэр района Гурджаани, избранный в октябре 2021 года от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", Зураб Утиашвили принял решение покинуть занимаемую должность. Подводя итоги своей работы, Утиашвили особо отметил реализацию проекта муниципального транспорта в районе, ремонт улиц, строительство в районе детских площадок и тренировочных пространств и начало строительства многофункционального борцовского спортивного комплекса на 150 мест, где можно будет проводить спортивные турниры всех уровней. Согласно законодательству Грузии, после ухода Утиашвили его полномочия будет выполнять первый вице-мэр района. А осенью в Гурджаани пройдут внеочередные выборы мэра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурджаанский район

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, гурджаанский район