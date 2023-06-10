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https://sputnik-georgia.ru/20230610/mer-gurdzhaani-podal-v-otstavku-278434624.html
Мэр Гурджаани подал в отставку
Мэр Гурджаани подал в отставку
Согласно законодательству Грузии, осенью в Гурджаани пройдут внеочередные выборы мэра 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T00:11+0400
2023-06-10T00:11+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Мэр района Гурджаани, избранный в октябре 2021 года от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", Зураб Утиашвили принял решение покинуть занимаемую должность. Подводя итоги своей работы, Утиашвили особо отметил реализацию проекта муниципального транспорта в районе, ремонт улиц, строительство в районе детских площадок и тренировочных пространств и начало строительства многофункционального борцовского спортивного комплекса на 150 мест, где можно будет проводить спортивные турниры всех уровней. Согласно законодательству Грузии, после ухода Утиашвили его полномочия будет выполнять первый вице-мэр района. А осенью в Гурджаани пройдут внеочередные выборы мэра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, гурджаанский район
грузия, новости, политика, грузинская мечта, гурджаанский район

Мэр Гурджаани подал в отставку

00:11 10.06.2023
© photo: Sputnik / StringerПосещение ветеранами ВОВ и членами их семей памятника "Отец Солдата" в Гурджаани
Посещение ветеранами ВОВ и членами их семей памятника Отец Солдата в Гурджаани - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Согласно законодательству Грузии, осенью в Гурджаани пройдут внеочередные выборы мэра
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Мэр района Гурджаани, избранный в октябре 2021 года от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", Зураб Утиашвили принял решение покинуть занимаемую должность.

"Я возвращаюсь в сферу здравоохранения, где продолжу работу с командой "Грузинская мечта" на службе нашей страны и граждан", – написал Утиашвили в соцсети.

Подводя итоги своей работы, Утиашвили особо отметил реализацию проекта муниципального транспорта в районе, ремонт улиц, строительство в районе детских площадок и тренировочных пространств и начало строительства многофункционального борцовского спортивного комплекса на 150 мест, где можно будет проводить спортивные турниры всех уровней.
Согласно законодательству Грузии, после ухода Утиашвили его полномочия будет выполнять первый вице-мэр района. А осенью в Гурджаани пройдут внеочередные выборы мэра.
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