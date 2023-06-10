https://sputnik-georgia.ru/20230610/moldavskiy-loukoster-nachnet-polety-v-tbilisi-s-20-iyunya-278445876.html

Молдавский лоукостер начнет полеты в Тбилиси с 20 июня

Молдавский лоукостер начнет полеты в Тбилиси с 20 июня

Базирующаяся в Кишиневе молдавская бюджетная авиакомпания FlyOne была основана в 2016 году 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T16:36+0400

2023-06-10T16:36+0400

2023-06-10T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Бюджетная молдавская авиакомпания FlyOne получила право на осуществление прямого рейса Кишинев-Тбилиси-Кишинев, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации. По данным агентства, рейсы будут осуществляться ежедневно с 20 июня. FlyOne – молдавская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Кишиневе, основанная в конце марта 2016 года. В январе-марте 2023 года аэропорт Тбилиси обслужил 713,7 тысячи пассажиров, что на 41% больше, чем в первом квартале 2022 года, тем самым он на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году. По данным Нацадминистрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 1,2 миллиона, тем самым восстановив показатели 2019 года на 74,7%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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