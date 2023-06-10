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Молдавский лоукостер начнет полеты в Тбилиси с 20 июня
Молдавский лоукостер начнет полеты в Тбилиси с 20 июня
Базирующаяся в Кишиневе молдавская бюджетная авиакомпания FlyOne была основана в 2016 году 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T16:36+0400
2023-06-10T16:36+0400
2023-06-10T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Бюджетная молдавская авиакомпания FlyOne получила право на осуществление прямого рейса Кишинев-Тбилиси-Кишинев, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации. По данным агентства, рейсы будут осуществляться ежедневно с 20 июня. FlyOne – молдавская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Кишиневе, основанная в конце марта 2016 года. В январе-марте 2023 года аэропорт Тбилиси обслужил 713,7 тысячи пассажиров, что на 41% больше, чем в первом квартале 2022 года, тем самым он на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году. По данным Нацадминистрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 1,2 миллиона, тем самым восстановив показатели 2019 года на 74,7%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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агентство гражданской авиации, кишинев, тбилиси, грузия, новости, туризм
агентство гражданской авиации, кишинев, тбилиси, грузия, новости, туризм
Молдавский лоукостер начнет полеты в Тбилиси с 20 июня
16:36 10.06.2023 (обновлено: 17:07 10.06.2023)
Базирующаяся в Кишиневе молдавская бюджетная авиакомпания FlyOne была основана в 2016 году
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Бюджетная молдавская авиакомпания FlyOne получила право на осуществление прямого рейса Кишинев-Тбилиси-Кишинев, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.
По данным агентства, рейсы будут осуществляться ежедневно с 20 июня.
FlyOne – молдавская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Кишиневе, основанная в конце марта 2016 года.
В январе-марте 2023 года аэропорт Тбилиси обслужил 713,7 тысячи пассажиров, что на 41% больше, чем в первом квартале 2022 года, тем самым он на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году.
По данным Нацадминистрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 1,2 миллиона, тем самым восстановив показатели 2019 года на 74,7%.