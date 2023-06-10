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Мы не хотим второго Чернобыля: эксперт по атомной энергетике о риске катастрофы на ЗАЭС
Мы не хотим второго Чернобыля: эксперт по атомной энергетике о риске катастрофы на ЗАЭС
Специалист по атомной энергетике, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров рассказал "Sputnik на русском" о ситуации с Запорожской АЭС 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T10:42+0400
2023-06-10T10:42+0400
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Для любой атомной электростанции критически необходимы 2 вещи – электроснабжение и вода. Сейчас на ЗАЭС существуют риски нехватки обеих составляющих. Ситуация с осушением водохранилища, обеспечивающего работу Запорожской атомной электростанции, после прорыва дамбы Каховской ГЭС опасна. Приведет ли она к катастрофе? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, видео
мультимедиа, видео, в мире, видео
Мы не хотим второго Чернобыля: эксперт по атомной энергетике о риске катастрофы на ЗАЭС
10:42 10.06.2023 (обновлено: 11:45 10.06.2023)
Специалист по атомной энергетике, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров рассказал "Sputnik на русском" о ситуации с Запорожской АЭС
Для любой атомной электростанции критически необходимы 2 вещи – электроснабжение и вода.
Сейчас на ЗАЭС существуют риски нехватки обеих составляющих. Ситуация с осушением водохранилища, обеспечивающего работу Запорожской атомной электростанции, после прорыва дамбы Каховской ГЭС опасна. Приведет ли она к катастрофе?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.