https://sputnik-georgia.ru/20230610/my-ne-khotim-vtorogo-chernobylya-ekspert-po-atomnoy-energetike-o-riske-katastrofy-na-zaes-278405750.html

Мы не хотим второго Чернобыля: эксперт по атомной энергетике о риске катастрофы на ЗАЭС

Мы не хотим второго Чернобыля: эксперт по атомной энергетике о риске катастрофы на ЗАЭС

Специалист по атомной энергетике, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров рассказал "Sputnik на русском" о ситуации с Запорожской АЭС 10.06.2023, Sputnik Грузия

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Для любой атомной электростанции критически необходимы 2 вещи – электроснабжение и вода. Сейчас на ЗАЭС существуют риски нехватки обеих составляющих. Ситуация с осушением водохранилища, обеспечивающего работу Запорожской атомной электростанции, после прорыва дамбы Каховской ГЭС опасна. Приведет ли она к катастрофе? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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