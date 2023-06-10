https://sputnik-georgia.ru/20230610/na-kakom-etape-v-tbilisi-zamena-avariynykh-domov-otvet-merii-278444856.html

На каком этапе в Тбилиси замена аварийных домов? Ответ мэрии

На каком этапе в Тбилиси замена аварийных домов? Ответ мэрии

В 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T18:40+0400

2023-06-10T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над вопросом замены 40 аварийных зданий в 2023 году и ведет переговоры с населением, говорится в информации столичной мэрии, предоставленной депутатату. По данным мэрии, в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари. По данным тбилисской мэрии, уже началось строительство одного дома – там завершена зона паркинга и возведен первый этаж, а по второму зданию объявлен тендер. Мэрия Тбилиси запустила программу обновления районов столицы, предусматривающую замену аварийных домов. По последним данным муниципалитета, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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