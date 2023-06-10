https://sputnik-georgia.ru/20230610/na-kakom-etape-v-tbilisi-zamena-avariynykh-domov-otvet-merii-278444856.html
На каком этапе в Тбилиси замена аварийных домов? Ответ мэрии
На каком этапе в Тбилиси замена аварийных домов? Ответ мэрии
В 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T18:40+0400
2023-06-10T18:40+0400
2023-06-10T20:22+0400
новости
общество
грузия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/09/274741305_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_3095493a1951d2bdbc509509d31f48e3.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над вопросом замены 40 аварийных зданий в 2023 году и ведет переговоры с населением, говорится в информации столичной мэрии, предоставленной депутатату. По данным мэрии, в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари. По данным тбилисской мэрии, уже началось строительство одного дома – там завершена зона паркинга и возведен первый этаж, а по второму зданию объявлен тендер. Мэрия Тбилиси запустила программу обновления районов столицы, предусматривающую замену аварийных домов. По последним данным муниципалитета, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/09/274741305_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_1914f1d847b6e31717790c636e337227.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, грузия, тбилиси
новости, общество, грузия, тбилиси
На каком этапе в Тбилиси замена аварийных домов? Ответ мэрии
18:40 10.06.2023 (обновлено: 20:22 10.06.2023)
В 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над вопросом замены 40 аварийных зданий в 2023 году и ведет переговоры с населением, говорится в информации столичной мэрии, предоставленной депутатату.
По данным мэрии, в 2023 году на замену аварийных домов выделено 20 миллионов лари.
"Переговоры с населением находятся на разных этапах. В ряде случаев в активной фазе проводятся работы по замерам зданий, а в других – оформлено предварительное соглашение о смене прав", – говорится в информации.
По данным тбилисской мэрии, уже началось строительство одного дома – там завершена зона паркинга и возведен первый этаж, а по второму зданию объявлен тендер.
Мэрия Тбилиси запустила программу обновления районов столицы, предусматривающую замену аварийных домов. По последним данным муниципалитета, в столице 10 тысяч аварийных домов.
Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.