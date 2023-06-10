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https://sputnik-georgia.ru/20230610/ne-dzhordzhiya-a-sakartvelo-kak-gruzina-upomyanuli-na-otkrytii-zvezdy-2pac-v-gollivude-278439595.html
"Не Джорджия, а Сакартвело": как грузина упомянули на открытии звезды 2Pac в Голливуде
"Не Джорджия, а Сакартвело": как грузина упомянули на открытии звезды 2Pac в Голливуде
Близких рэпера сильно впечатлила любовь грузинского таксиста к творчеству Шакура 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T15:15+0400
2023-06-10T15:15+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Любовь проживающего в Лос-Анджелесе грузинского таксиста к музыке хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура (2Pac) упомянули во время речи на открытии звезды рэпера на Голливудской "Аллее славы" посмертно. На торжественной церемонии присутствовали близкие и поклонники музыканта. Звезду принимала сестра покойного рэпера Сет Шакур. Интересно, что речь исполнительного продюсера Джамала Джозефа (он работал над документальным фильмом о 2Pac), подготовленная к открытию звезды 2Pac, была изменена после встречи с грузинским таксистом. По словам Джозефа, накануне они с женой сели в такси, водителем которого был грузин, который оказался поклонником Тупака и в тот момент слушал песню рэпера в машине. Это была композиция Dear Mama."С нами будто говорила энергия 2Pac. Он (грузин – ред.) рассказал нам, как повлияла музыка 2Pac на него с детства и по сегодняшний день, как он слушал рэп со сверстниками. Водитель из Джорджии, точнее из Сакартвело, не думайте, что это штат Америки", – уточнил Джозеф, подчеркнув, что 2Pac знают во всем мире. Рэпер входит в число 100 лучших музыкантов всех времен. Со своим собственным хип-хопом он до сих пор занимает лидирующие позиции в мировых чартах. Продав 75 ​​млн пластинок по всему миру, 2Pac является одним из самых популярных исполнителей хип-хопа всех времен. Шакур трагически погиб в 1996 году в результате огнестрельных ранений в возрасте 25 лет. Его убийцы до сих пор не найдены. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шоу-бизнес, лос-анджелес, грузия, новости, культура

"Не Джорджия, а Сакартвело": как грузина упомянули на открытии звезды 2Pac в Голливуде

15:15 10.06.2023
© Courtesy of 2PAC's FamilyЦеремония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно
Церемония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2023
© Courtesy of 2PAC's Family
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Близких рэпера сильно впечатлила любовь грузинского таксиста к творчеству Шакура
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Любовь проживающего в Лос-Анджелесе грузинского таксиста к музыке хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура (2Pac) упомянули во время речи на открытии звезды рэпера на Голливудской "Аллее славы" посмертно.
На торжественной церемонии присутствовали близкие и поклонники музыканта. Звезду принимала сестра покойного рэпера Сет Шакур.
© Courtesy of 2PAC's FamilyЦеремония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно
Церемония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2023
Церемония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно
© Courtesy of 2PAC's Family
Интересно, что речь исполнительного продюсера Джамала Джозефа (он работал над документальным фильмом о 2Pac), подготовленная к открытию звезды 2Pac, была изменена после встречи с грузинским таксистом.
© Courtesy of 2PAC's FamilyЦеремония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно
Церемония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2023
Церемония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно
© Courtesy of 2PAC's Family
По словам Джозефа, накануне они с женой сели в такси, водителем которого был грузин, который оказался поклонником Тупака и в тот момент слушал песню рэпера в машине. Это была композиция Dear Mama.
"С нами будто говорила энергия 2Pac. Он (грузин – ред.) рассказал нам, как повлияла музыка 2Pac на него с детства и по сегодняшний день, как он слушал рэп со сверстниками. Водитель из Джорджии, точнее из Сакартвело, не думайте, что это штат Америки", – уточнил Джозеф, подчеркнув, что 2Pac знают во всем мире.
© Courtesy of 2PAC's FamilyЦеремония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно
Церемония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2023
Церемония открытия звезды рэпера 2Pac на Аллее славы в Голливуде посмертно
© Courtesy of 2PAC's Family
Рэпер входит в число 100 лучших музыкантов всех времен. Со своим собственным хип-хопом он до сих пор занимает лидирующие позиции в мировых чартах. Продав 75 ​​млн пластинок по всему миру, 2Pac является одним из самых популярных исполнителей хип-хопа всех времен.
Шакур трагически погиб в 1996 году в результате огнестрельных ранений в возрасте 25 лет. Его убийцы до сих пор не найдены.
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