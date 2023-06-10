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Один из самых популярных черноморских курортов Грузии готов принимать отдыхающих
Один из самых популярных черноморских курортов Грузии готов принимать отдыхающих
Официально купальный сезон открылся 4 июня, но пик отдыхающих на черноморском побережье страны приходится на июль-август 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T21:21+0400
2023-06-10T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Самый популярный курорт на черноморском побережье Грузии с песочным пляжем, поселок Уреки, готов принимать отдыхающих, говорится в сообщении мэрии Озургети. Магнитные пески курорта Уреки славятся своими лечебными свойствами и привлекают как любителей песочных пляжей, так и людей с проблемами со здоровьем. К новому сезону местные власти полностью обновили пляжную инфраструктуру для комфортного отдыха. Кроме того, активные работы по благоустройству ведутся еще в одном курортном поселке региона – Шекветили. По данным мэрии района, в этом году власти ожидают большого количества отдыхающих. Официально купальный сезон в Грузии открылся 4 июня. Однако пик отдыхающих на черноморском побережье страны приходится на июль-август. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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уреки, озургети, новости, грузия, туризм, черное море, черное море, шекветили, черноморские курорты грузии, лето, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
уреки, озургети, новости, грузия, туризм, черное море, черное море, шекветили, черноморские курорты грузии, лето, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
Один из самых популярных черноморских курортов Грузии готов принимать отдыхающих
Официально купальный сезон открылся 4 июня, но пик отдыхающих на черноморском побережье страны приходится на июль-август
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Самый популярный курорт на черноморском побережье Грузии с песочным пляжем, поселок Уреки, готов принимать отдыхающих, говорится в сообщении мэрии Озургети.
Магнитные пески курорта Уреки славятся своими лечебными свойствами и привлекают как любителей песочных пляжей, так и людей с проблемами со здоровьем.
К новому сезону местные власти полностью обновили пляжную инфраструктуру для комфортного отдыха.
Кроме того, активные работы по благоустройству ведутся еще в одном курортном поселке региона – Шекветили.
По данным мэрии района, в этом году власти ожидают большого количества отдыхающих.
Официально купальный сезон в Грузии открылся 4 июня. Однако пик отдыхающих на черноморском побережье страны приходится на июль-август.