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Один из самых популярных черноморских курортов Грузии готов принимать отдыхающих

Один из самых популярных черноморских курортов Грузии готов принимать отдыхающих

Официально купальный сезон открылся 4 июня, но пик отдыхающих на черноморском побережье страны приходится на июль-август 10.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Самый популярный курорт на черноморском побережье Грузии с песочным пляжем, поселок Уреки, готов принимать отдыхающих, говорится в сообщении мэрии Озургети. Магнитные пески курорта Уреки славятся своими лечебными свойствами и привлекают как любителей песочных пляжей, так и людей с проблемами со здоровьем. К новому сезону местные власти полностью обновили пляжную инфраструктуру для комфортного отдыха. Кроме того, активные работы по благоустройству ведутся еще в одном курортном поселке региона – Шекветили. По данным мэрии района, в этом году власти ожидают большого количества отдыхающих. Официально купальный сезон в Грузии открылся 4 июня. Однако пик отдыхающих на черноморском побережье страны приходится на июль-август. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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