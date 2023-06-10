https://sputnik-georgia.ru/20230610/politsiya-raskryla-krazhu-na-dache-bliz-tbilisi--zaderzhano-tri-cheloveka-278445041.html

Полиция раскрыла кражу на даче близ Тбилиси – задержано три человека

Полиция раскрыла кражу на даче близ Тбилиси – задержано три человека

В случае подтверждения вины им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T15:55+0400

2023-06-10T15:55+0400

2023-06-10T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в прошлом судимых и отбывавших условный срок по обвинению в краже вещей из дома в районе Мцхета, рядом с Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемые проникли на одну из дач в селе Кевлиани и забрали технику и вещи. Кроме того, следствие установило, что они фигурируют и в других кражах из домов в этом районе. Теперь задержанным в случае подтверждения вины грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за воровство с проникновением в жилище. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, тбилиси, мцхета, мвд грузии, преступность в грузии