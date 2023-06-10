https://sputnik-georgia.ru/20230610/pozhary-v-kazakhstane-chislo-pogibshikh-rabotnikov-lesnichestva-dostiglo-14-278447496.html

Пожары в Казахстане: число погибших работников лесничества достигло 14

Пожары в Казахстане: число погибших работников лесничества достигло 14

Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке страны начался после ударов молний 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Количество жертв, работников лесничества, при масштабном природном пожаре в Абайской области на востоке Казахстана выросло до 14, сообщила пресс-служба МЧС республики.Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке страны начался 8 июня после ударов молний. Пожарные не смогли оперативно потушить его из-за того, что местность оказалась непроходимой для техники. Накануне при пожаре погибли трое работников лесничества, еще 11 ищут."По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших. Напомним, ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14 человек", – сказано в сообщении.Предварительная площадь пожара, согласно последним данным, уже превысила 60 тысяч гектаров.На месте пожара работают свыше тысячи специалистов из разных ведомств, более 200 единиц техники и 11 вертолетов, сообщают в МЧС. Однако тушение осложняется высокой температурой, большой площадью горения и порывами ветра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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