https://sputnik-georgia.ru/20230610/premera-novogo-filma-georgiya-ovashvili-proshla-v-gruzii-278446734.html
Премьера нового фильма Георгия Овашвили прошла в Грузии
Премьера нового фильма Георгия Овашвили прошла в Грузии
В центре сюжета – история одной школы в высокогорном краю Грузии, которая находится на грани закрытия 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T20:35+0400
2023-06-10T20:35+0400
2023-06-10T20:35+0400
грузинское кино
грузия
культура
новости
георгий овашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24763/79/247637974_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_e62ebb464c1b6bd098ffa2ef6396ad78.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Премьера нового фильма известного грузинского кинорежиссера, автора картин "Другой берег" и "Кукурузный остров" Георгия Овашвили прошла в Тбилиси.На создание короткометражной ленты под названием "Холод и маленький ученик" режиссера вдохновило одноименное стихотворение грузинского поэта XIX века Нико Ломоури.В центре сюжета – история одной школы в высокогорном краю Грузии, которая находится на грани закрытия. Фильм "Холод и маленький ученик", по словам режиссера, рассказывает новому поколению об искренней и неутомимой борьбе за достижение цели."Главный месседж фильма – еще раз заявить молодому поколению о важности образования, школы, борьбы в жизни, о том, что в жизни все возможно", – говорит автор.Над фильмом работала известная грузинская художница Нино Чакветадзе, которая специально для кино создала одноименную серию картин. По словам живописца, с кинематографистами она работала впервые.Наряду с профессиональными актерами в картине участвуют и представители различных сфер, а также дети из разных сел Грузии. Фильм является копродукцией кинематографистов из нескольких стран – Грузии, Германии, Израиля, Ирана, Турции и Кыргызстана. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24763/79/247637974_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_18e73564a9b8d084ada17c0865eb952e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузинское кино, грузия, культура, новости, георгий овашвили
грузинское кино, грузия, культура, новости, георгий овашвили
Премьера нового фильма Георгия Овашвили прошла в Грузии
В центре сюжета – история одной школы в высокогорном краю Грузии, которая находится на грани закрытия
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Премьера нового фильма известного грузинского кинорежиссера, автора картин "Другой берег" и "Кукурузный остров" Георгия Овашвили прошла в Тбилиси.
На создание короткометражной ленты под названием "Холод и маленький ученик" режиссера вдохновило одноименное стихотворение грузинского поэта XIX века Нико Ломоури.
В центре сюжета – история одной школы в высокогорном краю Грузии, которая находится на грани закрытия. Фильм "Холод и маленький ученик", по словам режиссера, рассказывает новому поколению об искренней и неутомимой борьбе за достижение цели.
"Главный месседж фильма – еще раз заявить молодому поколению о важности образования, школы, борьбы в жизни, о том, что в жизни все возможно", – говорит
автор.
Над фильмом работала известная грузинская художница Нино Чакветадзе, которая специально для кино создала одноименную серию картин. По словам живописца, с кинематографистами она работала впервые.
"Я прикоснулась к очень интересному миру и создала живописные работы, которые были представлены на премьере фильма в форме выставки. Я получила огромное удовольствие", – рассказала журналистам художница.
Наряду с профессиональными актерами в картине участвуют и представители различных сфер, а также дети из разных сел Грузии. Фильм является копродукцией кинематографистов из нескольких стран – Грузии, Германии, Израиля, Ирана, Турции и Кыргызстана.