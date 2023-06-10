https://sputnik-georgia.ru/20230610/premera-novogo-filma-georgiya-ovashvili-proshla-v-gruzii-278446734.html

Премьера нового фильма Георгия Овашвили прошла в Грузии

Премьера нового фильма Георгия Овашвили прошла в Грузии

В центре сюжета – история одной школы в высокогорном краю Грузии, которая находится на грани закрытия 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T20:35+0400

2023-06-10T20:35+0400

2023-06-10T20:35+0400

грузинское кино

грузия

культура

новости

георгий овашвили

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Премьера нового фильма известного грузинского кинорежиссера, автора картин "Другой берег" и "Кукурузный остров" Георгия Овашвили прошла в Тбилиси.На создание короткометражной ленты под названием "Холод и маленький ученик" режиссера вдохновило одноименное стихотворение грузинского поэта XIX века Нико Ломоури.В центре сюжета – история одной школы в высокогорном краю Грузии, которая находится на грани закрытия. Фильм "Холод и маленький ученик", по словам режиссера, рассказывает новому поколению об искренней и неутомимой борьбе за достижение цели."Главный месседж фильма – еще раз заявить молодому поколению о важности образования, школы, борьбы в жизни, о том, что в жизни все возможно", – говорит автор.Над фильмом работала известная грузинская художница Нино Чакветадзе, которая специально для кино создала одноименную серию картин. По словам живописца, с кинематографистами она работала впервые.Наряду с профессиональными актерами в картине участвуют и представители различных сфер, а также дети из разных сел Грузии. Фильм является копродукцией кинематографистов из нескольких стран – Грузии, Германии, Израиля, Ирана, Турции и Кыргызстана. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинское кино, грузия, культура, новости, георгий овашвили