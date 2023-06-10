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Пять человек погибли в Анкаре при взрыве на заводе
Пять человек погибли в Анкаре при взрыве на заводе
О причинах происшествия пока неизвестно, на месте работают пожарные и медики 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T13:53+0400
2023-06-10T13:53+0400
2023-06-10T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Пять человек стали жертвой взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.Взрыв прогремел на фабрике по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в субботу утром."На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", – сообщили в ведомстве.Под завалами могут оставаться люди. На месте работают пожарные и медики. О причинах происшествия пока неизвестно.Уточняется, что завод работает для удовлетворения потребностей министерств национальной обороны и внутренних дел в ракетах и взрывчатых веществах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, в мире, анкара, турция
происшествия, новости, в мире, анкара, турция
Пять человек погибли в Анкаре при взрыве на заводе
О причинах происшествия пока неизвестно, на месте работают пожарные и медики
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Пять человек стали жертвой взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
Взрыв прогремел на фабрике по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в субботу утром.
"На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", – сообщили в ведомстве.
Под завалами могут оставаться люди. На месте работают пожарные и медики. О причинах происшествия пока неизвестно.
Уточняется, что завод работает для удовлетворения потребностей министерств национальной обороны и внутренних дел в ракетах и взрывчатых веществах.