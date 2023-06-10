https://sputnik-georgia.ru/20230610/pyat-chelovek-pogibli-v-ankare-pri-vzryve-na-zavode--278441897.html

Пять человек погибли в Анкаре при взрыве на заводе

Пять человек погибли в Анкаре при взрыве на заводе

О причинах происшествия пока неизвестно, на месте работают пожарные и медики 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T13:53+0400

2023-06-10T13:53+0400

2023-06-10T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Пять человек стали жертвой взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.Взрыв прогремел на фабрике по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в субботу утром."На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", – сообщили в ведомстве.Под завалами могут оставаться люди. На месте работают пожарные и медики. О причинах происшествия пока неизвестно.Уточняется, что завод работает для удовлетворения потребностей министерств национальной обороны и внутренних дел в ракетах и взрывчатых веществах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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