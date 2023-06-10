https://sputnik-georgia.ru/20230610/spasateli-ischut-v-kure-15-letnyuyu-devushku-278437372.html
Спасатели ищут в Куре 15-летнюю девушку
Спасатели ищут в Куре 15-летнюю девушку
Поиски пропавшего подростка продолжаются со вчерашнего дня 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T09:39+0400
2023-06-10T09:39+0400
2023-06-10T09:39+0400
самцхе-джавахети
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/65/248096567_0:16:1174:676_1920x0_80_0_0_e654e7cafd56e18f1e8e8dfd42966eae.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Пятнадцатилетнюю девушку ищут в реке Кура в поселке городского типа Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканала "Рустави 2". Накануне вечером подростка унесло поднявшейся рекой, когда она купалась со своими сверстниками. С тех пор ее поиски продолжаются, к процессу подключилась служба спасения. Параллельно продолжаются поиски молодого человека, пропавшего в реке 5 мая. В селе Накалакеви Аспиндзского муниципалитета пропал 28-летний Гимзер Кавелидзе. Помимо Аспиндзы, его поиски ведутся также в районе Ахалцихе-Боржоми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самцхе-джавахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/65/248096567_127:0:1048:691_1920x0_80_0_0_81f5aebddba6c530a72075dc3b304f46.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
самцхе-джавахети, происшествия, новости, грузия
самцхе-джавахети, происшествия, новости, грузия
Спасатели ищут в Куре 15-летнюю девушку
Поиски пропавшего подростка продолжаются со вчерашнего дня
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Пятнадцатилетнюю девушку ищут в реке Кура в поселке городского типа Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканала "Рустави 2".
Накануне вечером подростка унесло поднявшейся рекой, когда она купалась со своими сверстниками. С тех пор ее поиски продолжаются, к процессу подключилась служба спасения.
Параллельно продолжаются поиски молодого человека, пропавшего в реке 5 мая. В селе Накалакеви Аспиндзского муниципалитета пропал 28-летний Гимзер Кавелидзе. Помимо Аспиндзы, его поиски ведутся также в районе Ахалцихе-Боржоми.