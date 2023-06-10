https://sputnik-georgia.ru/20230610/spasateli-ischut-v-kure-15-letnyuyu-devushku-278437372.html

Спасатели ищут в Куре 15-летнюю девушку

Спасатели ищут в Куре 15-летнюю девушку

Поиски пропавшего подростка продолжаются со вчерашнего дня 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T09:39+0400

2023-06-10T09:39+0400

2023-06-10T09:39+0400

самцхе-джавахети

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Пятнадцатилетнюю девушку ищут в реке Кура в поселке городского типа Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканала "Рустави 2". Накануне вечером подростка унесло поднявшейся рекой, когда она купалась со своими сверстниками. С тех пор ее поиски продолжаются, к процессу подключилась служба спасения. Параллельно продолжаются поиски молодого человека, пропавшего в реке 5 мая. В селе Накалакеви Аспиндзского муниципалитета пропал 28-летний Гимзер Кавелидзе. Помимо Аспиндзы, его поиски ведутся также в районе Ахалцихе-Боржоми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

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