https://sputnik-georgia.ru/20230610/spasateli-nashli-telo-podrostka-v-kure-278438533.html

Спасатели нашли тело подростка в Куре

Спасатели нашли тело подростка в Куре

Поиски пропавшего подростка велись со вчерашнего дня 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T10:30+0400

2023-06-10T10:30+0400

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происшествия

самцхе-джавахети

новости

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Спасатели нашли тело пятнадцатилетней девушки в реке Кура в поселке городского типа Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканала "Рустави 2".Накануне вечером подростка унесло поднявшейся рекой, когда она купалась со своими сверстниками. К поискам пропавшей подключилась служба спасения.Параллельно продолжаются поиски молодого человека, пропавшего в реке 5 мая. В селе Накалакеви Аспиндзского муниципалитета пропал 28-летний Гимзер Кавелидзе. Помимо Аспиндзы, его поиски ведутся также в районе Ахалцихе-Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

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