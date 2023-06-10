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Спасатели нашли тело подростка в Куре
Спасатели нашли тело подростка в Куре
Поиски пропавшего подростка велись со вчерашнего дня 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T10:30+0400
2023-06-10T10:30+0400
2023-06-10T10:30+0400
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самцхе-джавахети
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Спасатели нашли тело пятнадцатилетней девушки в реке Кура в поселке городского типа Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканала "Рустави 2".Накануне вечером подростка унесло поднявшейся рекой, когда она купалась со своими сверстниками. К поискам пропавшей подключилась служба спасения.Параллельно продолжаются поиски молодого человека, пропавшего в реке 5 мая. В селе Накалакеви Аспиндзского муниципалитета пропал 28-летний Гимзер Кавелидзе. Помимо Аспиндзы, его поиски ведутся также в районе Ахалцихе-Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, самцхе-джавахети, новости, грузия
происшествия, самцхе-джавахети, новости, грузия
Спасатели нашли тело подростка в Куре
Поиски пропавшего подростка велись со вчерашнего дня
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Спасатели нашли тело пятнадцатилетней девушки в реке Кура в поселке городского типа Аспиндза (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканала "Рустави 2".
Накануне вечером подростка унесло поднявшейся рекой, когда она купалась со своими сверстниками. К поискам пропавшей подключилась служба спасения.
Параллельно продолжаются поиски молодого человека, пропавшего в реке 5 мая. В селе Накалакеви Аспиндзского муниципалитета пропал 28-летний Гимзер Кавелидзе. Помимо Аспиндзы, его поиски ведутся также в районе Ахалцихе-Боржоми.