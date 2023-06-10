https://sputnik-georgia.ru/20230610/uchenye-avstralii-nashli-prichinu-sboev-v-rabote-mozga-posle-koronavirusa-278444515.html

Ученые Австралии нашли причину сбоев в работе мозга после коронавируса

Ученые Австралии нашли причину сбоев в работе мозга после коронавируса

По словам авторов нового исследования, ранее ученые ничего подобного не наблюдали 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T23:00+0400

2023-06-10T23:00+0400

2023-06-10T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Связь между долгим течением коронавируса и развитием некоторых неврологических расстройств существует – именно она вызывает головные боли неясного генеза, потерю вкуса и обоняния, говорится в новом исследовании ученых Австралии. Этот вопрос детально изучили в своем исследовании ученые из Университета им. Маккуори и Института изучения мозга Квинсленда (QBI). Их работа была опубликована в научном журнале Science Advances.Так, исследователи смогли обнаружить, что вирус SARS-CoV-2 способен вызвать т. н. "сплавление" клеток головного мозга, нейронов, что может стать причиной сбоев в его работе и приводит к развитию хронических неврологических расстройств. По словам авторов исследования, ранее ученые ничего подобного не наблюдали.Более того, ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, находят в клетках мозга пациентов, перенесших длительную форму этого заболевания, даже спустя несколько месяцев после выздоровления. При этом его разрушительное действие на ткани не прекращается в течение этого времени."Раньше считалось, что после попадания в мозг вирус убивает клетки или вызывает их воспаление. Сейчас мы знаем, что есть и третий вариант, при котором нейроны оказываются сплавлены вместе", – сказал Рамон Мартинес-Мармол из QBI.Эксперт подчеркнул, что как раз эффект слияния нейронов и объясняет возникновение "стойких неврологических расстройств после перенесенного заболевания".Ученые утверждают, что такое слияние клеток в других тканях тела провоцируют самые разные вирусы: ВИЧ, бешенство, японский энцефалит, корь, вирус простого герпеса и вирус Зика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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