https://sputnik-georgia.ru/20230610/v-gruzii-khotya-uprostit-proverku-klinik-na-osnovanii-zhalob-278449180.html

В Грузии хотя упростить проверку клиник на основании жалоб

В Грузии хотя упростить проверку клиник на основании жалоб

Изменения дадут возможность оперативно реагировать на обращения, в том числе при помощи соцсетей, рассчитывают в Минздраве 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T22:02+0400

2023-06-10T22:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения работает над проектом, который позволит Агентству регулирования медицинской деятельности проверять клиники напрямую, без обращения в суд за разрешением, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния. Основной функцией Агентства регулирования является защита безопасности пациента и его интересов. В данное время, когда жалоба пациента или члена его семьи поступает в регулирующий орган, орган должен обратиться в суд, отмечают в ведомстве. "Наша заявка обрабатывается в течение 72 часов. Пока не было случая, чтобы мы не получили положительного решения суда. Хотя в некоторых случаях клиника обращается в апелляционный суд, что требует определенного времени. За это время есть обоснованные сомнения в том, что документация или другие виды доказательств могли каким-то образом измениться", – сказала Габуния. По ее словам, изменения дадут возможность оперативно реагировать на обращения, в том числе при помощи соцсетей. Как отметила Тамар Габуния, Агентство будет проверять все клиники, которым дало разрешение на деятельность, в том числе и частные. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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