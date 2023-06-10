https://sputnik-georgia.ru/20230610/vatikan-soobschil-o-sostoyanii-papy-frantsiska-posle-operatsii-278442294.html

Ватикан сообщил о состоянии папы Франциска после операции

Ватикан сообщил о состоянии папы Франциска после операции

Накануне папа Франциск совершил молитву и уже приступил к работе, сообщил представитель Ватикана 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T14:34+0400

2023-06-10T14:34+0400

2023-06-10T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Состояние папы Римского Франциска после операции нормализовалось, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.Согласно коммюнике Зала печати Святейшего Престола, папа Франциск провел в римской больнице им. Джемелли очередную благополучную ночь, третью после лапаротомии и восстановления стенки брюшной полости с помощью протеза."У Святого отца нет температуры, гемодинамические показатели в норме. Ему больше не ставят капельницы", – сообщил Маттео Бруни.Отмечается, что операция прошла под общим наркозом, без осложнений и продолжалась три часа.Накануне, 9 июня, большую часть утра Святейший Отец провел в кресле, ознакомился с прессой и приступил к работе, а вторую половину дня посвятил молитве и трудам, вечером же принял Таинство Пресвятой Евхаристии.Префектура Папского дома объявила в среду, что все аудиенции папы Франциска отменены вплоть до 18 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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