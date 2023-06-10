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Выживших детей с разбившегося самолета спустя более чем месяц нашли в Колумбии
Выживших детей с разбившегося самолета спустя более чем месяц нашли в Колумбии
Дети сильно обезвожены и пострадали от укусов насекомых, но главное – целы 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Спасатели Колумбии спустя более чем месяц после страшной авиакатастрофы обнаружили выживших детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Tiempo.Ранее колумбийские СМИ сообщали, что детям тринадцать, девять лет, четыре года и одиннадцать месяцев.Дети были найдены солдатами и коренными жителями, отмечают источники. Сообщается, что дети сильно обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Позже ВВС Колумбии сообщили, что детей транспортируют в столицу страны.Самолет Cessna 206, направлявшийся из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако 6 пассажиров, 4 из которых – несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей, Магдалене Мукутуи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, в мире, колумбия
новости, происшествия, в мире, колумбия
Выживших детей с разбившегося самолета спустя более чем месяц нашли в Колумбии
Дети сильно обезвожены и пострадали от укусов насекомых, но главное – целы
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik.
Спасатели Колумбии спустя более чем месяц после страшной авиакатастрофы обнаружили выживших детей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на местное издание Tiempo.
Ранее колумбийские СМИ сообщали, что детям тринадцать, девять лет, четыре года и одиннадцать месяцев.
"Дети, считавшиеся пропавшими без вести с 1 мая, когда самолет Cessna 206, на котором они летели, разбился вместе с тремя другими людьми, которые погибли, были найдены живыми", – говорится в сообщении издания со ссылкой на источники из вооруженных сил.
Дети были найдены солдатами и коренными жителями, отмечают источники. Сообщается, что дети сильно обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Позже ВВС Колумбии сообщили, что детей транспортируют в столицу страны.
Самолет Cessna 206, направлявшийся из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков.
На борту находилось тело пилота, однако 6 пассажиров, 4 из которых – несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета.
По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей, Магдалене Мукутуи.