https://sputnik-georgia.ru/20230610/zemlya-zhertvoprinosheniya-misticheskaya-fotovystavka-o-gorode-otkryvaetsya-v-tbilisi--278440939.html

"Земля жертвоприношения": мистическая фотовыставка о городе открывается в Тбилиси

"Земля жертвоприношения": мистическая фотовыставка о городе открывается в Тбилиси

Движущей силой фотосерии является мистика – город, который каким-то образом продолжает существовать, тонет и все же дышит 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T22:30+0400

2023-06-10T22:30+0400

2023-06-10T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Выставка серии работ грузинского фотографа Анны Патладзе под названием "Земля жертвоприношения" откроется в столичном театральном пространстве "Хараки" 14 июня.Как сообщают организаторы, серия представляет собой многолетнее исследование фотографа, в котором "реальность и вымысел текут единой рекой", а две истории – о жертве и самопожертвовании – сливаются воедино. "Движущей силой серии является эта затянувшаяся мистика – город, который каким-то образом продолжает существовать: тонет и все же дышит. Текст, звук, фото и видео изображения передают потоки человеческого сознания", – говорится в сообщении. На открытии выставки гости также смогут посетить беседу с исследователем Георгием Цинцадзе в 20:00. Экспозиция будет открыта по адресу проспект Петрэ Меликишвили, 20 (здание винного завода), до 16 июня включительно, с 16:00 до 20:00. Посещение свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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