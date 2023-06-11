https://sputnik-georgia.ru/20230611/den-natsionalnogo-traura-obyavlen-v-kazakhstane-278458316.html

День национального траура объявлен в Казахстане

День национального траура объявлен в Казахстане

Глава Казахстана выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества и пообещал наказать виновных 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T13:54+0400

2023-06-11T13:54+0400

2023-06-11T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня в стране Днем общенационального траура по жертвам крупного пожара на востоке республики, сообщил Sputnik Казахстан.Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.Он также пообещал наказать виновных в трагедии.Лесной пожар вспыхнул в Абайской области после ударов молний 8 июня. При пожаре погибли 14 работников природного заповедника "Семей орманы". Площадь пожара превысила 60 тысяч га. В тушении огня были задействованы 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, общество, казахстан, касым-жомарт токаев , траур, лесные пожары