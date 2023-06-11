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https://sputnik-georgia.ru/20230611/den-natsionalnogo-traura-obyavlen-v-kazakhstane-278458316.html
День национального траура объявлен в Казахстане
День национального траура объявлен в Казахстане
Глава Казахстана выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества и пообещал наказать виновных 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T13:54+0400
2023-06-11T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня в стране Днем общенационального траура по жертвам крупного пожара на востоке республики, сообщил Sputnik Казахстан.Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.Он также пообещал наказать виновных в трагедии.Лесной пожар вспыхнул в Абайской области после ударов молний 8 июня. При пожаре погибли 14 работников природного заповедника "Семей орманы". Площадь пожара превысила 60 тысяч га. В тушении огня были задействованы 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, общество, казахстан, касым-жомарт токаев , траур, лесные пожары
в мире, новости, общество, казахстан, касым-жомарт токаев , траур, лесные пожары

День национального траура объявлен в Казахстане

13:54 11.06.2023
© photo : МЧС КазахстанаПожары в Абайской области
Пожары в Абайской области - Sputnik Грузия, 1920, 11.06.2023
© photo : МЧС Казахстана
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Глава Казахстана выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества и пообещал наказать виновных
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня в стране Днем общенационального траура по жертвам крупного пожара на востоке республики, сообщил Sputnik Казахстан.
Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.
"Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты. Я поручил правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь", - отметил Токаев.
Он также пообещал наказать виновных в трагедии.
Лесной пожар вспыхнул в Абайской области после ударов молний 8 июня. При пожаре погибли 14 работников природного заповедника "Семей орманы". Площадь пожара превысила 60 тысяч га. В тушении огня были задействованы 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.
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