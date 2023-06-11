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День национального траура объявлен в Казахстане
День национального траура объявлен в Казахстане
Глава Казахстана выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества и пообещал наказать виновных 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T13:54+0400
2023-06-11T13:54+0400
2023-06-11T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня в стране Днем общенационального траура по жертвам крупного пожара на востоке республики, сообщил Sputnik Казахстан.Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.Он также пообещал наказать виновных в трагедии.Лесной пожар вспыхнул в Абайской области после ударов молний 8 июня. При пожаре погибли 14 работников природного заповедника "Семей орманы". Площадь пожара превысила 60 тысяч га. В тушении огня были задействованы 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, казахстан, касым-жомарт токаев , траур, лесные пожары
в мире, новости, общество, казахстан, касым-жомарт токаев , траур, лесные пожары
День национального траура объявлен в Казахстане
Глава Казахстана выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества и пообещал наказать виновных
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня в стране Днем общенационального траура по жертвам крупного пожара на востоке республики, сообщил Sputnik Казахстан
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Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.
"Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты. Я поручил правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь", - отметил Токаев.
Он также пообещал наказать виновных в трагедии.
Лесной пожар вспыхнул в Абайской области после ударов молний 8 июня. При пожаре погибли 14 работников природного заповедника "Семей орманы". Площадь пожара превысила 60 тысяч га. В тушении огня были задействованы 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.