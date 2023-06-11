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Гоблин: контрнаступление ВСУ, катастрофа на Каховской ГЭС и взрыв аммиакопровода
Гоблин: контрнаступление ВСУ, катастрофа на Каховской ГЭС и взрыв аммиакопровода
Большое счастье для нас, что у руля западных стран оказались такие бестолковые граждане. Так публицист и переводчик Дмитрий Пучков прокомментировал тренд на... 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T09:55+0400
2023-06-11T09:55+0400
2023-06-11T09:55+0400
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Прошедшая встреча глав МИД стран БРИКС свидетельствует о том, что все больше и больше стран хотят стать частью нового центра силы, который остановит эксплуатирование западом других стран, подытожил Пучков. Кроме того, обсудили с Гоблином катастрофу на Каховской ГЭС, контрнаступление ВСУ, взрыв газопровода Тольятти-Одесса, сокращение населения Украины и многие другие темы. Подробнее смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином".
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мультимедиа, в мире, украина, брикс, видео, видео
мультимедиа, в мире, украина, брикс, видео, видео
Гоблин: контрнаступление ВСУ, катастрофа на Каховской ГЭС и взрыв аммиакопровода
Большое счастье для нас, что у руля западных стран оказались такие бестолковые граждане. Так публицист и переводчик Дмитрий Пучков прокомментировал тренд на переход к многополярности в международной политике
Прошедшая встреча глав МИД стран БРИКС свидетельствует о том, что все больше и больше стран хотят стать частью нового центра силы, который остановит эксплуатирование западом других стран, подытожил Пучков.
Кроме того, обсудили с Гоблином катастрофу на Каховской ГЭС, контрнаступление ВСУ, взрыв газопровода Тольятти-Одесса, сокращение населения Украины и многие другие темы.
Подробнее смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином".