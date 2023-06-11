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Гражданские самолеты будут летать на юг России по дополнительному маршруту

Гражданские самолеты будут летать на юг России по дополнительному маршруту

Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг, его откроют 12 июня 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T22:38+0400

2023-06-11T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Росавиация вместе с другими ведомствами разработала дополнительный воздушный коридор для гражданских самолетов, который позволит сократить время полета на юг, сообщили РИА Новости в агентстве.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Липецка, Симферополя, Геленджика, Воронежа, Элисты, Ростова-на-Дону, Курска, Краснодара, Белгорода и Брянска.Из-за этого перелеты из Москвы в Сочи стали значительно дольше – порядка четырех часов вместо прежних двух с половиной. Облетать закрытую зону приходилось через Казахстан. В августе 2022-го открыли воздушный коридор для рейсов в Сочи и Турцию из Москвы и Санкт-Петербурга, он позволил сократить время в пути.Маршрут заработает с 12 июня. Как отметили в ведомстве, он позволит повысить пропускную способность воздушного пространства юга России, так что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан. Кроме того, полетное время сократится в среднем на 35 минут в зависимости от аэродрома назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, новости, политика, общество, росавиация, авиасообщение, обострение ситуации вокруг украины 2022