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Гражданские самолеты будут летать на юг России по дополнительному маршруту
Гражданские самолеты будут летать на юг России по дополнительному маршруту
Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг, его откроют 12 июня 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T22:38+0400
2023-06-11T22:38+0400
2023-06-11T22:59+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Росавиация вместе с другими ведомствами разработала дополнительный воздушный коридор для гражданских самолетов, который позволит сократить время полета на юг, сообщили РИА Новости в агентстве.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Липецка, Симферополя, Геленджика, Воронежа, Элисты, Ростова-на-Дону, Курска, Краснодара, Белгорода и Брянска.Из-за этого перелеты из Москвы в Сочи стали значительно дольше – порядка четырех часов вместо прежних двух с половиной. Облетать закрытую зону приходилось через Казахстан. В августе 2022-го открыли воздушный коридор для рейсов в Сочи и Турцию из Москвы и Санкт-Петербурга, он позволил сократить время в пути.Маршрут заработает с 12 июня. Как отметили в ведомстве, он позволит повысить пропускную способность воздушного пространства юга России, так что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан. Кроме того, полетное время сократится в среднем на 35 минут в зависимости от аэродрома назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, политика, общество, росавиация, авиасообщение, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, политика, общество, росавиация, авиасообщение, обострение ситуации вокруг украины 2022
Гражданские самолеты будут летать на юг России по дополнительному маршруту
22:38 11.06.2023 (обновлено: 22:59 11.06.2023)
Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг, его откроют 12 июня
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Росавиация вместе с другими ведомствами разработала дополнительный воздушный коридор для гражданских самолетов, который позволит сократить время полета на юг, сообщили РИА Новости в агентстве.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Липецка, Симферополя, Геленджика, Воронежа, Элисты, Ростова-на-Дону, Курска, Краснодара, Белгорода и Брянска.
Из-за этого перелеты из Москвы в Сочи стали значительно дольше – порядка четырех часов вместо прежних двух с половиной. Облетать закрытую зону приходилось через Казахстан. В августе 2022-го открыли воздушный коридор для рейсов в Сочи и Турцию из Москвы и Санкт-Петербурга, он позволил сократить время в пути.
"Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетов по международным направлениям", – сказали в Росавиации.
Маршрут заработает с 12 июня. Как отметили в ведомстве, он позволит повысить пропускную способность воздушного пространства юга России, так что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан. Кроме того, полетное время сократится в среднем на 35 минут в зависимости от аэродрома назначения.