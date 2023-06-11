https://sputnik-georgia.ru/20230611/gruzinskaya-partiya-girchi---bolshe-svobody-provela-sezd-278468275.html

Грузинская партия "Гирчи – больше свободы" провела съезд

Грузинская партия "Гирчи – больше свободы" провела съезд

На съезде также обсудили дальнейшие планы партии по участию в парламентских выборах 2024 года 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T17:26+0400

2023-06-11T17:26+0400

2023-06-11T17:56+0400

грузия

новости

политика

зураб джапаридзе

партия "гирчи – больше свободы"

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи – больше свободы" на третьем съезде партии в воскресенье, 11 июня, избрала председателем действующего главу Зураба Джапаридзе, говорится в сообщении на странице партии в Сети. На съезде также обсудят дальнейшие планы партии по участию в парламентских выборах 2024 года. Кроме того, на съезде были избраны члены политсовета партии и ревизионной комиссии. Бывший лидер партии "Гирчи – Новый политический центр" Зураб Джапаридзе 26 декабря 2020 года основал новую партию "Гирчи – больше свободы". В партии "Гирчи" раскол произошел в конце 2020 года вскоре после парламентских выборов, когда Зураб Джапаридзе, Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили заявили о разногласиях. "Гирчи" впервые самостоятельно баллотировались на парламентских выборах 31 октября 2020 года, по итогам которых набрали 2,89% голосов избирателей и получили четыре места в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, зураб джапаридзе, партия "гирчи – больше свободы"