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Грузинская партия "Гирчи – больше свободы" провела съезд
Грузинская партия "Гирчи – больше свободы" провела съезд
На съезде также обсудили дальнейшие планы партии по участию в парламентских выборах 2024 года 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T17:26+0400
2023-06-11T17:26+0400
2023-06-11T17:56+0400
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новости
политика
зураб джапаридзе
партия "гирчи – больше свободы"
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи – больше свободы" на третьем съезде партии в воскресенье, 11 июня, избрала председателем действующего главу Зураба Джапаридзе, говорится в сообщении на странице партии в Сети. На съезде также обсудят дальнейшие планы партии по участию в парламентских выборах 2024 года. Кроме того, на съезде были избраны члены политсовета партии и ревизионной комиссии. Бывший лидер партии "Гирчи – Новый политический центр" Зураб Джапаридзе 26 декабря 2020 года основал новую партию "Гирчи – больше свободы". В партии "Гирчи" раскол произошел в конце 2020 года вскоре после парламентских выборов, когда Зураб Джапаридзе, Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили заявили о разногласиях. "Гирчи" впервые самостоятельно баллотировались на парламентских выборах 31 октября 2020 года, по итогам которых набрали 2,89% голосов избирателей и получили четыре места в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, зураб джапаридзе, партия "гирчи – больше свободы"
грузия, новости, политика, зураб джапаридзе, партия "гирчи – больше свободы"
Грузинская партия "Гирчи – больше свободы" провела съезд
17:26 11.06.2023 (обновлено: 17:56 11.06.2023)
На съезде также обсудили дальнейшие планы партии по участию в парламентских выборах 2024 года
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи – больше свободы" на третьем съезде партии в воскресенье, 11 июня, избрала председателем действующего главу Зураба Джапаридзе, говорится в сообщении на странице партии в Сети.
На съезде также обсудят дальнейшие планы партии по участию в парламентских выборах 2024 года.
"В частности, мы говорим с нашими сторонниками о том, где мы находимся сейчас, каким мы видим будущее и развитие этой партии", – сказал председатель партии Зураб Джапаридзе.
Кроме того, на съезде были избраны члены политсовета партии и ревизионной комиссии.
Бывший лидер партии "Гирчи – Новый политический центр" Зураб Джапаридзе 26 декабря 2020 года основал новую партию "Гирчи – больше свободы".
В партии "Гирчи" раскол произошел в конце 2020 года вскоре после парламентских выборов, когда Зураб Джапаридзе, Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили заявили о разногласиях.
"Гирчи" впервые самостоятельно баллотировались на парламентских выборах 31 октября 2020 года, по итогам которых набрали 2,89% голосов избирателей и получили четыре места в законодательном органе.