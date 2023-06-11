https://sputnik-georgia.ru/20230611/gruziya-i-azerbaydzhan-soglasovali-radiochastotnye-kanaly-na-prigranichnykh-territoriyakh-278468434.html
Грузия и Азербайджан согласовали радиочастотные каналы на приграничных территориях
Грузия и Азербайджан согласовали радиочастотные каналы на приграничных территориях
Баку и Тбилиси провели радиомониторинг на границе 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T18:07+0400
2023-06-11T18:07+0400
2023-06-11T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. В соответствии с договоренностью, достигнутой между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Национальной комиссией по коммуникациям Грузии, при участии специалистов обеих стран в приграничных регионах был проведен совместный радиомониторинг, сообщил Sputnik Азербайджан.Как сообщили в Минцифры АР, цель радиомониторинга – регулирование сетей мобильной связи и телерадиовещания на приграничных территориях, эффективное использование радиочастотных ресурсов в связи с переходом на новые технологии, предотвращение воздействия взаимных помех."По итогам обсуждений было принято решение о принятии соответствующих мер по регулированию указанных технологий на приграничных территориях", – говорится в сообщении.Отмечается, что в радиомониторинге и обсуждениях приняли участие специалисты Министерства цифрового развития и транспорта, Агентства информационно-коммуникационных технологий, Государственного управления радиочастот и операторов мобильной связи Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, азербайджан, тбилиси, баку, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, общество, азербайджан, тбилиси, баку, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Грузия и Азербайджан согласовали радиочастотные каналы на приграничных территориях
18:07 11.06.2023 (обновлено: 18:42 11.06.2023)
Баку и Тбилиси провели радиомониторинг на границе
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik.
В соответствии с договоренностью, достигнутой между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Национальной комиссией по коммуникациям Грузии, при участии специалистов обеих стран в приграничных регионах был проведен совместный радиомониторинг, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Как сообщили в Минцифры АР, цель радиомониторинга – регулирование сетей мобильной связи и телерадиовещания на приграничных территориях, эффективное использование радиочастотных ресурсов в связи с переходом на новые технологии, предотвращение воздействия взаимных помех.
После радиомониторинга между специалистами состоялись обсуждения по вопросам соответствия телерадиовещания международным требованиям и двусторонним протоколам на приграничных территориях и согласования радиочастотных каналов для внедрения технологий нового поколения (5G, DAB+ и др.).
"По итогам обсуждений было принято решение о принятии соответствующих мер по регулированию указанных технологий на приграничных территориях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в радиомониторинге и обсуждениях приняли участие специалисты Министерства цифрового развития и транспорта, Агентства информационно-коммуникационных технологий, Государственного управления радиочастот и операторов мобильной связи Азербайджана.