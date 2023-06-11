https://sputnik-georgia.ru/20230611/gruziya-i-azerbaydzhan-soglasovali-radiochastotnye-kanaly-na-prigranichnykh-territoriyakh-278468434.html

Грузия и Азербайджан согласовали радиочастотные каналы на приграничных территориях

Грузия и Азербайджан согласовали радиочастотные каналы на приграничных территориях

Баку и Тбилиси провели радиомониторинг на границе 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T18:07+0400

2023-06-11T18:07+0400

2023-06-11T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. В соответствии с договоренностью, достигнутой между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Национальной комиссией по коммуникациям Грузии, при участии специалистов обеих стран в приграничных регионах был проведен совместный радиомониторинг, сообщил Sputnik Азербайджан.Как сообщили в Минцифры АР, цель радиомониторинга – регулирование сетей мобильной связи и телерадиовещания на приграничных территориях, эффективное использование радиочастотных ресурсов в связи с переходом на новые технологии, предотвращение воздействия взаимных помех."По итогам обсуждений было принято решение о принятии соответствующих мер по регулированию указанных технологий на приграничных территориях", – говорится в сообщении.Отмечается, что в радиомониторинге и обсуждениях приняли участие специалисты Министерства цифрового развития и транспорта, Агентства информационно-коммуникационных технологий, Государственного управления радиочастот и операторов мобильной связи Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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