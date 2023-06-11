https://sputnik-georgia.ru/20230611/izvestnaya-pisatelnitsa-nino-kharatishvili-vstretitsya-s-chitatelyami-v-tbilisi-278440413.html

Известная писательница Нино Харатишвили встретится с читателями в Тбилиси

Известная писательница Нино Харатишвили встретится с читателями в Тбилиси

В новом романе Харатишвили сплелись воедино дружба, любовь, предательство и обретшая свободу Грузия 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T16:48+0400

2023-06-11T16:48+0400

2023-06-11T16:48+0400

нино харатишвили

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Встреча читателей с проживающей в Германии известной писательницей, драматургом и режиссером Нино Харатишвили пройдет в тбилисском Государственном драмтеатре им. К. Марджанишвили 13 июня, сообщают организаторы.На встрече Харатишвили представит свой новый роман "Недостаток света" (The Lack of Light), который выпускает издательство "Интеллект". В рамках мероприятия состоится дискуссия с Нино Харатишвили и публичное чтение отрывков из книги с участием актрис Нато Мурванидзе, Байи Двалишвили и Анано Махарадзе. В центре нового романа Харатишвили – молодое государство Грузия, которая оказывается в хаосе, обретя долгожданную свободу. Между чарующими деревянными балконами и сырыми стенами старого Тбилиси, в конце 80-х, четыре девушки связывают свои судьбы: Дина, жаждущая свободы, умная аутсайдерша Ира, племянница "вора в законе" города, романтик Нэнэ и чувствительная Кето. "Харатишвили рассказывает историю потерянной земли и потерянного поколения богатым, эмоциональным языком. Историю революции, поглощающей собственных детей. Рассказывает о любви, предательстве и безусловной дружбе четырех женщин, борющихся против судьбы", – пишут организаторы. Нино Харатишвили – всемирно известная писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили: "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь (для Брильки)", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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нино харатишвили, германия, тбилиси, грузия, новости, культура, грузинская литература