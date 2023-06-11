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Кровавое ДТП на западе Грузии – погиб подросток
Кровавое ДТП на западе Грузии – погиб подросток
На месте работает полиция и сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T12:15+0400
2023-06-11T12:15+0400
2023-06-11T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Подросток скончался в результате ДТП на западе Грузии недалеко от города Кутаиси в селе Гегути, сообщает телеканал "Мтавари архи". По информации СМИ, еще несколько пассажиров пострадали. На месте работает полиция и сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями. Жертвами автоаварий в Грузии в 2022 году стали 430 человек, среди них 13 детей. Самой распространенной причиной ДТП в 2022 году был выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 387 авариях по этой причине погибли 49 человек и пострадал 771. На втором месте – превышение скорости. В 334 авариях по этой причине погибли 57 человек, а пострадали 526.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кутаиси, дтп
происшествия, грузия, новости, кутаиси, дтп
Кровавое ДТП на западе Грузии – погиб подросток
12:15 11.06.2023 (обновлено: 13:58 11.06.2023)
На месте работает полиция и сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Подросток скончался в результате ДТП на западе Грузии недалеко от города Кутаиси в селе Гегути, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По информации СМИ, еще несколько пассажиров пострадали. На месте работает полиция и сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями.
Жертвами автоаварий в Грузии в 2022 году стали 430 человек, среди них 13 детей.
Самой распространенной причиной ДТП в 2022 году был выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 387 авариях по этой причине погибли 49 человек и пострадал 771.
На втором месте – превышение скорости. В 334 авариях по этой причине погибли 57 человек, а пострадали 526.