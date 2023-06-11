https://sputnik-georgia.ru/20230611/krovavoe-dtp-na-zapade-gruzii---pogib-podrostok-278456078.html

Кровавое ДТП на западе Грузии – погиб подросток

Кровавое ДТП на западе Грузии – погиб подросток

На месте работает полиция и сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T12:15+0400

2023-06-11T12:15+0400

2023-06-11T13:58+0400

происшествия

грузия

новости

кутаиси

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250045903_0:22:2543:1452_1920x0_80_0_0_11c7da790e56392ec476c1c9b5b69a69.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Подросток скончался в результате ДТП на западе Грузии недалеко от города Кутаиси в селе Гегути, сообщает телеканал "Мтавари архи". По информации СМИ, еще несколько пассажиров пострадали. На месте работает полиция и сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями. Жертвами автоаварий в Грузии в 2022 году стали 430 человек, среди них 13 детей. Самой распространенной причиной ДТП в 2022 году был выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 387 авариях по этой причине погибли 49 человек и пострадал 771. На втором месте – превышение скорости. В 334 авариях по этой причине погибли 57 человек, а пострадали 526.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, кутаиси, дтп