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Массовое крещение детей в храме Святой Троицы Самеба – видео
Массовое крещение детей в храме Святой Троицы Самеба – видео
Очередное 67 по счету массовое крещение детей состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T19:20+0400
2023-06-11T19:20+0400
2023-06-11T19:20+0400
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Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране.Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день у Патриарха Грузии 44 584 крестника.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, крещение, крещение, грузия, тбилиси, религия , видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, крещение, крещение, грузия, тбилиси, религия , видео
Массовое крещение детей в храме Святой Троицы Самеба – видео
Очередное 67 по счету массовое крещение детей состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране.
Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день у Патриарха Грузии 44 584 крестника.