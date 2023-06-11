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Массовое крещение детей в храме Святой Троицы Самеба – видео

Массовое крещение детей в храме Святой Троицы Самеба – видео

Очередное 67 по счету массовое крещение детей состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T19:20+0400

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Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране.Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день у Патриарха Грузии 44 584 крестника.

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