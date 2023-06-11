https://sputnik-georgia.ru/20230611/mezhdunarodnyy-festival-bmw-proydet-v-gruzii-278441251.html

Международный фестиваль BMW пройдет в Грузии

Международный фестиваль BMW пройдет в Грузии

Зрителей ждут зрелищные соревнования автоклубов и розыгрыши с призами 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Международный одиннадцатый по счету фестиваль BMW, соревнование GDS Gymkhana и много зрелищных шоу пройдут на Руставском автодроме (близ Тбилиси) 11 июня, сообщают организаторы. Посетителей ждут рекордное шествие автомобилей марки BMW в Тбилиси из района Дигоми, соревнования между автоклубами, игры и розыгрыши для зрителей с призами, а также конкурс красоты "Мисс BMW" и церемония награждения.Регистрация дрифтеров проходит онлайн. Положение о соревнованиях здесь. Спортивное мероприятие состоится при поддержке мэрии Тбилиси и частных компаний. Детям до 10 лет и водителям BMW AG (Mini & RR) вход бесплатный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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