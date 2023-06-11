https://sputnik-georgia.ru/20230611/posetit-prirodnye-zapovedniki-gruzii-mozhno-budet-nochyu-pri-3d-osveschenii-278457512.html

Посетить природные заповедники Грузии можно будет ночью при 3D освещении

Посетить природные заповедники Грузии можно будет ночью при 3D освещении

Экологичная система 3D-освещения международного стандарта не наносит вреда окружающей среде и в то же время делает поездку еще более зрелищной 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T13:21+0400

2023-06-11T13:21+0400

2023-06-11T13:21+0400

грузия

новости

общество

мартвили

отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Мартвильский каньон и водопад Окаце на западе Грузии туристы теперь могут посетить в ночные часы при 3D освещении, информацию распространяет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Экологичная система 3D-освещения международного стандарта не наносит вреда окружающей среде и в то же время делает поездку еще более зрелищной. Общий бюджет проекта составил 4 млн лари (1,5 млн долларов). "В настоящее время ведется строительство пешеходных дорожек в 1 200 км, которое будет завершено к концу года. В прошлом году мы начали проект 3D-освещения каньона Мартвили и водопада Окаце, который уже завершен, и у посетителей есть возможность увидеть очень красивое зрелище ночью", — сказал министр охраны окружающей среды Отар Шамугия. По его словам, расширение охраняемых территорий является для министерства одним из приоритетных вопросов. В прошлом году площадь охраняемых природных территорий увеличилась примерно на 120 тысяч га. По информации пресс-службы ведомства, в течение следующей недели местное население Мартвили и Хони смогут путешествовать по Мартвильскому каньону и водопаду Окаце в ночные часы при 3D освещении бесплатно. В этом году при финансовой поддержке государства в различные охраняемые территории будет инвестировано до 22,5 миллионов лари (8.4 млн долларов) для развитие экотуризма. Мартвильский каньон расположен в Западной Грузии, в 5 километрах от центра города Мартвили. Красивые ущелья рек создают великолепные рельефные образования, прибрежные равнины и плоскогорья, где на тысячелетней аллювиальной почве разбиты прекрасные сады. Водопад Кинчха в каньоне Окаце расположен в регионе Имерети, в 50 км от города Кутаиси. Кинчха – это каскад водопадов, состоящий из двух ступеней, впадающих в реку Окаце. Он расположен на высоте 1 020 метров над уровнем моря. В месте падения водопада образовано небольшое озеро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мартвили, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии