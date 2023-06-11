https://sputnik-georgia.ru/20230611/turetskie-siloviki-konfiskovali-odin-milliard-falshivykh-dollarov-278453614.html
Турецкие силовики конфисковали один миллиард фальшивых долларов
Турецкие силовики конфисковали один миллиард фальшивых долларов
Задержаны трое граждан Швеции, турок, британец и гражданин Ганы 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T10:56+0400
2023-06-11T10:56+0400
2023-06-11T10:37+0400
в мире
происшествия
новости
турция
фальшивомонетчики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0b/278453444_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_22fde5c04617b0598dad62601d70b737.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Турецкая полиция конфисковала крупнейшую партию фальшивых банкнот в истории страны – 1 миллиард поддельных долларов, сообщил Генеральный департамент жандармерии провинции Стамбул. "В ходе операции были конфискованы 10 миллионов банкнот номиналом в 100 долларов, задержаны шестеро подозреваемых", – говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. По данным телеканала TRT Haber, злоумышленники жили на роскошных виллах в стамбульском районе Шишли, в ходе обысков также изъяты украшения. Задержаны трое граждан Швеции, турок, британец и гражданин Ганы.Диппредставительства стран, гражданами которых являются задержанные, проинформированы о проведении в их отношении расследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0b/278453444_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eaa67ac55d4a234fb592a9f8c126a77d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, происшествия, новости, турция, фальшивомонетчики
в мире, происшествия, новости, турция, фальшивомонетчики
Турецкие силовики конфисковали один миллиард фальшивых долларов
Задержаны трое граждан Швеции, турок, британец и гражданин Ганы
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Турецкая полиция конфисковала крупнейшую партию фальшивых банкнот в истории страны – 1 миллиард поддельных долларов, сообщил Генеральный департамент жандармерии провинции Стамбул.
"В ходе операции были конфискованы 10 миллионов банкнот номиналом в 100 долларов, задержаны шестеро подозреваемых", – говорится в полученном РИА Новости
пресс-релизе.
По данным телеканала TRT Haber, злоумышленники жили на роскошных виллах в стамбульском районе Шишли, в ходе обысков также изъяты украшения. Задержаны трое граждан Швеции, турок, британец и гражданин Ганы.
Диппредставительства стран, гражданами которых являются задержанные, проинформированы о проведении в их отношении расследования.