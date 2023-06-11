https://sputnik-georgia.ru/20230611/turetskie-siloviki-konfiskovali-odin-milliard-falshivykh-dollarov-278453614.html

Турецкие силовики конфисковали один миллиард фальшивых долларов

Турецкие силовики конфисковали один миллиард фальшивых долларов

Задержаны трое граждан Швеции, турок, британец и гражданин Ганы 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Турецкая полиция конфисковала крупнейшую партию фальшивых банкнот в истории страны – 1 миллиард поддельных долларов, сообщил Генеральный департамент жандармерии провинции Стамбул. "В ходе операции были конфискованы 10 миллионов банкнот номиналом в 100 долларов, задержаны шестеро подозреваемых", – говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. По данным телеканала TRT Haber, злоумышленники жили на роскошных виллах в стамбульском районе Шишли, в ходе обысков также изъяты украшения. Задержаны трое граждан Швеции, турок, британец и гражданин Ганы.Диппредставительства стран, гражданами которых являются задержанные, проинформированы о проведении в их отношении расследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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