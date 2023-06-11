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https://sputnik-georgia.ru/20230611/voennyy-ekspert-khrolenko-razbiraet-kadry-provalnogo-ukrainskogo-kontrnastupleniya-278466487.html
Военный эксперт Хроленко разбирает кадры провального украинского контрнаступления
Военный эксперт Хроленко разбирает кадры провального украинского контрнаступления
Уже несколько дней ВСУ ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения 11.06.2023, Sputnik Грузия
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Военный эксперт Александр Хроленко вместе со "Sputnik на русском" разбирает видео с поля боя и помогает разобраться, как проходит разрекламированное наступление ВСУ. Не пропустите!
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мультимедиа, видео, видео
мультимедиа, видео, видео

Военный эксперт Хроленко разбирает кадры провального украинского контрнаступления

14:30 11.06.2023 (обновлено: 14:31 11.06.2023)
© video: Sputnik
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Уже несколько дней ВСУ ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения
Военный эксперт Александр Хроленко вместе со "Sputnik на русском" разбирает видео с поля боя и помогает разобраться, как проходит разрекламированное наступление ВСУ. Не пропустите!
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