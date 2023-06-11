https://sputnik-georgia.ru/20230611/voennyy-ekspert-khrolenko-razbiraet-kadry-provalnogo-ukrainskogo-kontrnastupleniya-278466487.html

Военный эксперт Хроленко разбирает кадры провального украинского контрнаступления

Военный эксперт Хроленко разбирает кадры провального украинского контрнаступления

Уже несколько дней ВСУ ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T14:30+0400

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Военный эксперт Александр Хроленко вместе со "Sputnik на русском" разбирает видео с поля боя и помогает разобраться, как проходит разрекламированное наступление ВСУ. Не пропустите!

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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