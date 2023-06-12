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Аэропорт Тбилиси стал мал для туризма
Аэропорт Тбилиси стал мал для туризма
В столице Грузии планируется строительство нового аэропорта, которое может начаться уже в 2024 году. Необходимость в этом возникла на фоне растущего количества... 12.06.2023, Sputnik Грузия
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туризм
туризм в грузии
аэропорт
аэропорт тбилиси
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Минэкономики Грузии приступит к изучению возможности строительства нового аэропорта на территории бывшего аэродрома Вазиани в Тбилиси на текущей неделе, после чего примет решение о реализации проекта или о расширении существующего в столице аэродрома, заявила замминистра Мариам Квривишвили.Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего ипподрома Вазиани.
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туризм, туризм в грузии, аэропорт, аэропорт тбилиси
туризм, туризм в грузии, аэропорт, аэропорт тбилиси

Аэропорт Тбилиси стал мал для туризма

11:01 12.06.2023 (обновлено: 11:14 12.06.2023)
© SputnikАэропорт Тбилиси маловат для туризма
Аэропорт Тбилиси маловат для туризма - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2023
© Sputnik
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В столице Грузии планируется строительство нового аэропорта, которое может начаться уже в 2024 году. Необходимость в этом возникла на фоне растущего количества туристов, прибывающих в Тбилиси
Минэкономики Грузии приступит к изучению возможности строительства нового аэропорта на территории бывшего аэродрома Вазиани в Тбилиси на текущей неделе, после чего примет решение о реализации проекта или о расширении существующего в столице аэродрома, заявила замминистра Мариам Квривишвили.
Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего ипподрома Вазиани.
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