https://sputnik-georgia.ru/20230612/aeroport-tbilisi-malovat-dlya-turizma-278477628.html

Аэропорт Тбилиси стал мал для туризма

Аэропорт Тбилиси стал мал для туризма

В столице Грузии планируется строительство нового аэропорта, которое может начаться уже в 2024 году. Необходимость в этом возникла на фоне растущего количества... 12.06.2023, Sputnik Грузия

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Минэкономики Грузии приступит к изучению возможности строительства нового аэропорта на территории бывшего аэродрома Вазиани в Тбилиси на текущей неделе, после чего примет решение о реализации проекта или о расширении существующего в столице аэродрома, заявила замминистра Мариам Квривишвили.Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего ипподрома Вазиани.

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