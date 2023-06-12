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Дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали три золотые медали на чемпионате Европы

Дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали три золотые медали на чемпионате Европы

В копилке грузинской команды шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала 18 медалей на чемпионате Европы среди дзюдоистов-ветеранов в Словении, сообщает Федерация дзюдо Грузии. В копилке грузинской команды шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. В третий день соревнований грузинские дзюдоисты завоевали девять медалей – три золотые, три серебряные и три бронзовые. Золото команде принесли Паата Меребашвили (-66кг, М1), Леван Чубинидзе (-73кг, М2), Сандро Якобашвили (-81кг, М2), Георгий Модебадзе (-100 кг, М3), Алекси Давиташвили (+100 кг, М4) и Гигла Ципиани (-73 кг, М8). Чемпионат Европы среди ветеранов завершился 11 июня. Все встречи прошли в спортивном зале Podčetrtek.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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