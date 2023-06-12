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Глава МИД Грузии выступит в парламенте 16 июня
Глава МИД Грузии выступит в парламенте 16 июня
Каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T18:19+0400
2023-06-12T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили выступит в законодательном органе страны в рамках министерского часа 16 июня. Повестку дня пленарной недели определило бюро парламента. Согласно регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед законодательным органом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Кроме того, министра может вызвать группа депутатов, чтобы он ответил на заранее согласованные вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, шалва папуашвили, мид грузии, парламент грузии
политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, шалва папуашвили, мид грузии, парламент грузии

Глава МИД Грузии выступит в парламенте 16 июня

18:19 12.06.2023
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaГлава МИД Грузии Илья Дарчиашвили
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2023
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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Каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили выступит в законодательном органе страны в рамках министерского часа 16 июня.
Повестку дня пленарной недели определило бюро парламента.

"Министр иностранных дел придет в пятницу, и весь день мы посвятим часу министра", – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро.

Согласно регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед законодательным органом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Кроме того, министра может вызвать группа депутатов, чтобы он ответил на заранее согласованные вопросы.
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