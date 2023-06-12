https://sputnik-georgia.ru/20230612/glava-mid-gruzii-vystupit-v-parlamente-16-iyunya-278492847.html

Глава МИД Грузии выступит в парламенте 16 июня

Глава МИД Грузии выступит в парламенте 16 июня

Каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T18:19+0400

2023-06-12T18:19+0400

2023-06-12T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили выступит в законодательном органе страны в рамках министерского часа 16 июня. Повестку дня пленарной недели определило бюро парламента. Согласно регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед законодательным органом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Кроме того, министра может вызвать группа депутатов, чтобы он ответил на заранее согласованные вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, шалва папуашвили, мид грузии, парламент грузии