https://sputnik-georgia.ru/20230612/golovastik-ili-dutyy-shar--kakim-obrazom-tbilisi-sozdaet-50-ekonomiki-strany-278496998.html

"Головастик" или дутый шар? – каким образом Тбилиси создает 50% экономики страны

"Головастик" или дутый шар? – каким образом Тбилиси создает 50% экономики страны

Понятие "создавать экономику" заимствовано у прессы и в данном контексте воспринимается, прямо скажем, довольно расплывчато. Колумнисту Sputnik хотелось бы... 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T22:02+0400

2023-06-12T22:02+0400

2023-06-12T22:02+0400

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В последнее время мы стали чуть ли не как добрые приятели раскланиваться с курьером "Почты Грузии". Эпистолярная драма началась с элементарного: во дворе нашего жилого корпуса перегорели лампы уличного освещения, по пояс отросли сорняки и кто-то поломал декоративную спинку садовой скамейки. По просьбе соседей пришлось отправиться в муниципалитет, где мне велели написать три заявления. По всем трем направлениям немедленно развернулось бурное делопроизводство. Вначале я получил три СМС на мобильный: "Ваши обращения получены". Лампы все еще не горели, трава колосилась, и в ней продолжали валяться обломки чугунной спинки. Но внимание было приятно. Примерно через неделю по каждому заявлению меня раздельно уведомили, что подготовлен информационный ответ. Я, правда, не понял, как ответ может быть неинформационным, но факт оставался фактом – лампы не горели, трава буйно зеленела, а в ней ржавели куски скамейки. Потом потянулась череда звонков в дверь – почтовый работник одно за другим доставлял мне в проштампованных белоснежных конвертах бумажные уведомления, куда дальше переправлены мои просьбы. Лампы по-прежнему не горели, напитанная дождями трава неумолимо тянулась к небу, скамейка красовалась без спинки. А мы с курьером уже приветливо перемигивались… Хотя так и подмывало добавить к ней с высоты нынешнего времени: "Прогресс – это движение, но со смыслом!". Я пытался представить, сколько человеко-часов уходит у наших управленцев на составление ни о чем не говорящих сообщений? Помните Рабиновича, который покупал яйца, варил их и продавал по той же цене, а знакомым философски объяснял: "Зато я при делах". Не поймите меня превратно – я вовсе не сторонник оставить людей не при делах. Я лишь считаю, что дела надо рационально организовать. Приди рабочий с бензокосилкой на второй день, не пришлось бы писать мешок писем и держать обширный штат офисных клерков. А на эти деньги удалось бы нанять еще косарей, монтеров, ну и кто там чинит чугунные скамейки!.. Хочу надеяться, что столь обширное вступление сделало тему эссе более наглядной. Тенденция неадекватного разрастания Тбилиси тянется, как уверяют экономисты и социологи, не одно десятилетие. Кто-то может устроить диспут, позитивна она или вредна, но, согласитесь, любая диспропорция обычно приводит к обострению, а не решению проблем. Тем более если вопрос касается рационального размещения и использования производительных сил. Несколько завышенная роль грузинской столицы как главного культурно-экономического центра страны опиралась в свое время на мощный производственный потенциал. Как-то в редакции меня, как журналиста с многолетним стажем, попросили припомнить несколько бывших крупных промышленных предприятий города. Представьте, я не задумываясь перечислил около 50 крупнейших заводов, фабрик, объединений. Обратите внимание, как символически трансформировался за это время смысл аббревиатуры НПО. Она фигурирует в приведенном перечне и лет сорок назад сокращенно обозначала научно-производственное объединение. То есть место, где наука и производство, соединившись, позволяли без проволочек воплощать на практике лучшие достижения технической мысли. Помню, я по-доброму завидовал одному из друзей, обладавшему лучшим в СССР проигрывателем экстра-класса "Электроника-001". Его как побочный продукт собирали в обслуживающем "оборонку" Тбилисском научно-производственном объединении "Мион"! Сегодня аббревиатуры НПО с прежней не имеет ничего общего и означает неправительственную организацию. В столице десятки, если не сотни таких НПО. В них заняты тысячи людей. Многие из этих структур обладают крупными средствами и огромным влиянием. Но независимо от профиля и масштаба у них отсутствует одно – нечто осязаемое, материальное они создать неспособны. Между тем для таких стран, как Грузия, принципиально важна как раз сфера материального производства. А ориентация, взятая на преимущественное развитие аграрного сектора и туризма, должна была привести к заметному снижению доли столицы в общем производственно-экономическом потенциале. Тем не менее в Тбилиси по-прежнему сконцентрирована подавляющая часть трудовых ресурсов, что вызывает справедливые вопросы относительно ценности его 50%-ного вклада в формирование внутреннего валового продукта страны. С экспертом трудно не согласиться, однако об этом говорится не первый год, но отдача крайне низкая. Сельчан продолжают искушать обманчивые ментальные стимулы приобщения к столичной жизни. И подпитывает их как раз-таки диспропорция между абстрактной идеологией и созданием реальных материальных ценностей. Разрыв искажает подлинную картину, поощряя сомнительные процессы, тенденции и сохраняя за Тбилиси неэффективный и вредный, по мнению многих специалистов, статус "головастика". Огромные средства, перечисляемые неправительственным структурам, при всем желании прямыми инвестициями в экономику страны не назовешь. Политические партии, которых в Грузии насчитывается около 300, вообще не способны ничего создавать. Тем более когда подавляющее большинство существуют как "вещь в себе". Аналогичное касается многих общественных организаций. Масса бесплодного формализма присутствует в стиле сотрудников городских муниципальных служб, а также аппаратов министерств и ведомств. А взять многочисленные охранные подразделения, которые создают устойчивое впечатление, будто одна половина граждан столицы занята лишь тем, что охраняет другую… Потому решение кроется не в ошеломляюще высоких темпах экономического роста. В том числе, накрученных за счет возросших зарплат госчиновников, писавших вежливые письма относительно лампионов, травы и декоративной скамейки. Ключевой путь к оптимизации производительных сил кроется, как заявляет академик Авто Силагадзе, в развитии реального сектора экономики. При любом раскладе аграрно-туристической стране "головастики" ни к чему. Они, скорее, представляют нездоровое отклонение, а не норму. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2023

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грузия, аналитика, обзоры, "почта грузии", политика, экономика, колумнисты