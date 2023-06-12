https://sputnik-georgia.ru/20230612/gruziya-ogranichivaet-import-avtomobiley-nizhe-standarta-evro-5-278486082.html

Грузия ограничивает импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года – премьер

Грузия ограничивает импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года – премьер

Ограничение вводится для улучшения экологического положения в стране 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T14:11+0400

2023-06-12T14:11+0400

2023-06-12T16:04+0400

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грузия

общество

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Правительство Грузии вводит ограничения на импорт в страну автомобилей не соответствующих стандарту Евро-5, а это означает, что в страну запретят завозить автомобили, выпущенные до 2013 года, заявил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.Ограничение на ввоз в страну автобусов и грузовых машин, выпущенных до 2013 года, вступит в силу, предположительно, с 1 января 2025 года. По словам премьера, эти изменения вводятся для решения вопроса загрязнения воздуха, который особенно волнует жителей столицы и крупных городов. Решение об ограничении на импорт было принято на основе подробного исследования Национального агентства окружающей среды, отметил премьер. Как подчеркнул премьер, уже несколько лет в Грузии установлен стандарт на использование топлива - в страну ввозится бензин стандарта "Евро-5", а с 2023 года и дизель. Это постоянно контролируется Национальным агентством окружающей среды, однако по-прежнему в стране актуальна проблем неисправных автомобилей, заявил Гарибашвили.По мнению премьера, благодаря введению ограничения в стране улучшится качество воздуха, что положительно скажется на здоровье населения.Между тем, решение не коснется автомобилей уже находящихся в стране, а также тех авто, которые заходят в страну с целью реэкспорта и транзита, отметил премьер.По данным МВД Грузии, более 62,7% легковых автомобилей, зарегистрированных в Грузии, старше 20 лет.Из 639,7 тысячи легковых машин в Грузии только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад. При этом 44,8% – это машины, сошедшие с конвейера более 15 лет назад.Всего в Грузии зарегистрировано 59,4 тысячи машин, которым меньше 10 лет, это 9,2% от всех машин, которые ездят в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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