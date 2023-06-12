Грузия ограничивает импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года – премьер
14:11 12.06.2023 (обновлено: 16:04 12.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerАвтомобильная пробка в центре города в час пик
© photo: Sputnik / Stringer
Ограничение вводится для улучшения экологического положения в стране
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Правительство Грузии вводит ограничения на импорт в страну автомобилей не соответствующих стандарту Евро-5, а это означает, что в страну запретят завозить автомобили, выпущенные до 2013 года, заявил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.
"На практике это означает, что будет ограничен импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года", – заявил Гарибашвили.
Ограничение на ввоз в страну автобусов и грузовых машин, выпущенных до 2013 года, вступит в силу, предположительно, с 1 января 2025 года.
По словам премьера, эти изменения вводятся для решения вопроса загрязнения воздуха, который особенно волнует жителей столицы и крупных городов. Решение об ограничении на импорт было принято на основе подробного исследования Национального агентства окружающей среды, отметил премьер.
Как подчеркнул премьер, уже несколько лет в Грузии установлен стандарт на использование топлива - в страну ввозится бензин стандарта "Евро-5", а с 2023 года и дизель. Это постоянно контролируется Национальным агентством окружающей среды, однако по-прежнему в стране актуальна проблем неисправных автомобилей, заявил Гарибашвили.
По словам премьера, эти изменения вводятся для решения вопроса загрязнения воздуха, который особенно волнует жителей столицы и крупных городов. Решение об ограничении на импорт было принято на основе подробного исследования Национального агентства окружающей среды, отметил премьер.
Как подчеркнул премьер, уже несколько лет в Грузии установлен стандарт на использование топлива - в страну ввозится бензин стандарта "Евро-5", а с 2023 года и дизель. Это постоянно контролируется Национальным агентством окружающей среды, однако по-прежнему в стране актуальна проблем неисправных автомобилей, заявил Гарибашвили.
"Но вы знаете, что в целом сегодня одной из главных проблем , которая осталась, это загрязнение воздуха из-за слишком большого количества неисправных автомобилей", - заявил премьер.
По мнению премьера, благодаря введению ограничения в стране улучшится качество воздуха, что положительно скажется на здоровье населения.
Между тем, решение не коснется автомобилей уже находящихся в стране, а также тех авто, которые заходят в страну с целью реэкспорта и транзита, отметил премьер.
© SputnikАвтопарк Грузии по годам
Автопарк Грузии по годам
© Sputnik
По данным МВД Грузии, более 62,7% легковых автомобилей, зарегистрированных в Грузии, старше 20 лет.
Из 639,7 тысячи легковых машин в Грузии только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад. При этом 44,8% – это машины, сошедшие с конвейера более 15 лет назад.
Всего в Грузии зарегистрировано 59,4 тысячи машин, которым меньше 10 лет, это 9,2% от всех машин, которые ездят в стране.