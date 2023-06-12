https://sputnik-georgia.ru/20230612/krestnikami-patriarkha-gruzii-stali-esche-1312-detey-278476046.html

Крестниками Патриарха Грузии стали еще 1312 детей

Крестниками Патриарха Грузии стали еще 1312 детей

Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей 12.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II стал крестным отцом еще 1 312 детей, сообщает телекомпания "Имеди". Очередное, 67-е по счету, массовое крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день у Патриарха 46 693 крестника. Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране. Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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