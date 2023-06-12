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Крестниками Патриарха Грузии стали еще 1312 детей
Крестниками Патриарха Грузии стали еще 1312 детей
Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T11:21+0400
2023-06-12T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II стал крестным отцом еще 1 312 детей, сообщает телекомпания "Имеди". Очередное, 67-е по счету, массовое крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день у Патриарха 46 693 крестника. Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране. Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, крещение, крещение
Крестниками Патриарха Грузии стали еще 1312 детей
11:21 12.06.2023 (обновлено: 11:39 12.06.2023)
Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik.
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II стал крестным отцом еще 1 312 детей, сообщает телекомпания "Имеди
".
Очередное, 67-е по счету, массовое крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси.
На сегодняшний день у Патриарха 46 693 крестника.
Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране.
Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года.