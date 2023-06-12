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Между Ереваном и Батуми запускается железнодорожное сообщение

Между Ереваном и Батуми запускается железнодорожное сообщение

Поезд будет курсировать с частотой раз в два дня 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T17:37+0400

2023-06-12T17:37+0400

2023-06-12T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Пассажирский поезд по международному маршруту Ереван-Батуми-Ереван начнет ездить с 14 июня, сообщила армянская компании "Южно-кавказская железная дорога". На днях представители компании встретились с членами "Грузинской железной дороги" в Ереване и обсудили вопросы сотрудничества. Кроме того, стороны обсудили итоги взаимодействия ЗАО "ЮКЖД" и АО "ГЖД" за 5 месяцев 2023 года, вопросы курсирования контейнерных поездов в международном железнодорожном сообщении, совершенствования тарифной политики в международном сообщении и разработки нового программного обеспечения по продаже проездных документов. В компании также сообщили, что в 2022 году железнодорожным транспортом транзитом через Грузию в Армению была импортирована 451 тысяча тонн груза, объем экспортированного из Армении груза составил 906 тысяч тонн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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