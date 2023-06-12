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Между Ереваном и Батуми запускается железнодорожное сообщение
Между Ереваном и Батуми запускается железнодорожное сообщение
Поезд будет курсировать с частотой раз в два дня 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T17:37+0400
2023-06-12T17:37+0400
2023-06-12T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Пассажирский поезд по международному маршруту Ереван-Батуми-Ереван начнет ездить с 14 июня, сообщила армянская компании "Южно-кавказская железная дорога". На днях представители компании встретились с членами "Грузинской железной дороги" в Ереване и обсудили вопросы сотрудничества. Кроме того, стороны обсудили итоги взаимодействия ЗАО "ЮКЖД" и АО "ГЖД" за 5 месяцев 2023 года, вопросы курсирования контейнерных поездов в международном железнодорожном сообщении, совершенствования тарифной политики в международном сообщении и разработки нового программного обеспечения по продаже проездных документов. В компании также сообщили, что в 2022 году железнодорожным транспортом транзитом через Грузию в Армению была импортирована 451 тысяча тонн груза, объем экспортированного из Армении груза составил 906 тысяч тонн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, юкжд, грузинская железная дорога, армения, ереван, батуми
грузия, новости, туризм, юкжд, грузинская железная дорога, армения, ереван, батуми
Между Ереваном и Батуми запускается железнодорожное сообщение
Поезд будет курсировать с частотой раз в два дня
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Пассажирский поезд по международному маршруту Ереван-Батуми-Ереван начнет ездить с 14 июня, сообщила армянская компании "Южно-кавказская железная дорога".
На днях представители компании встретились с членами "Грузинской железной дороги" в Ереване и обсудили вопросы сотрудничества.
"Билеты доступны с 10 июня как в онлайн-формате, так и в кассах основных вокзалов Армении и Грузии. Поезд будет курсировать с частотой раз в два дня. При этом на время летнего графика движение поезда по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван будет отменено", – говорится в сообщении компании.
Кроме того, стороны обсудили итоги взаимодействия ЗАО "ЮКЖД" и АО "ГЖД" за 5 месяцев 2023 года, вопросы курсирования контейнерных поездов в международном железнодорожном сообщении, совершенствования тарифной политики в международном сообщении и разработки нового программного обеспечения по продаже проездных документов.
В компании также сообщили, что в 2022 году железнодорожным транспортом транзитом через Грузию в Армению была импортирована 451 тысяча тонн груза, объем экспортированного из Армении груза составил 906 тысяч тонн.