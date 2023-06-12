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Отдохни в Грузии: жители Израиля и Польши лучше узнают о турпотенциале Аджарии
Отдохни в Грузии: жители Израиля и Польши лучше узнают о турпотенциале Аджарии
Статьи и репортажи о Грузии будут публиковаться в зарубежных СМИ в течение июня 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T13:23+0400
2023-06-12T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Статьи, репортажи и блоги о туристическом потенциале Грузии готовят израильские и польские журналисты, прибывшие в страну по приглашению Департамента курортов и туризма Аджарии, сообщает пресс-служба ведомства. Журналисты уже осмотрели основные достопримечательности черноморского курорта Батуми. Они побывали в батумском ботаническом саду, дельфинарии, а также в крепости Петра. Иностранных гостей угостили местными блюдами и вином, а также показали зрелищное фольклорное шоу.Статьи и репортажи о Грузии будут публиковаться в зарубежных СМИ в течение июня. Департамент курортов и туризма Аджарии продолжает приглашать журналистов из целевых стран. В этом году Аджарию уже посетили журналисты из Сербии, Кореи, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. В 2022 году Аджарию посетили около 500 журналистов, блогеров и представителей турагентств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, аджария, израиль, польша
туризм, грузия, новости, аджария, израиль, польша
Отдохни в Грузии: жители Израиля и Польши лучше узнают о турпотенциале Аджарии
13:23 12.06.2023 (обновлено: 13:42 12.06.2023)
Статьи и репортажи о Грузии будут публиковаться в зарубежных СМИ в течение июня
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Статьи, репортажи и блоги о туристическом потенциале Грузии готовят израильские и польские журналисты, прибывшие в страну по приглашению Департамента курортов и туризма Аджарии, сообщает пресс-служба ведомства.
Журналисты уже осмотрели основные достопримечательности черноморского курорта Батуми. Они побывали в батумском ботаническом саду, дельфинарии, а также в крепости Петра. Иностранных гостей угостили местными блюдами и вином, а также показали зрелищное фольклорное шоу.
Статьи и репортажи о Грузии будут публиковаться в зарубежных СМИ в течение июня.
Департамент курортов и туризма Аджарии продолжает приглашать журналистов из целевых стран. В этом году Аджарию уже посетили журналисты из Сербии, Кореи, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. В 2022 году Аджарию посетили около 500 журналистов, блогеров и представителей турагентств.