https://sputnik-georgia.ru/20230612/otdokhni-v-gruzii-zhiteli-izrailya-i-polshi-luchshe-uznayut-o-turpotentsiale-adzharii-278483530.html

Отдохни в Грузии: жители Израиля и Польши лучше узнают о турпотенциале Аджарии

Отдохни в Грузии: жители Израиля и Польши лучше узнают о турпотенциале Аджарии

Статьи и репортажи о Грузии будут публиковаться в зарубежных СМИ в течение июня 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Статьи, репортажи и блоги о туристическом потенциале Грузии готовят израильские и польские журналисты, прибывшие в страну по приглашению Департамента курортов и туризма Аджарии, сообщает пресс-служба ведомства. Журналисты уже осмотрели основные достопримечательности черноморского курорта Батуми. Они побывали в батумском ботаническом саду, дельфинарии, а также в крепости Петра. Иностранных гостей угостили местными блюдами и вином, а также показали зрелищное фольклорное шоу.Статьи и репортажи о Грузии будут публиковаться в зарубежных СМИ в течение июня. Департамент курортов и туризма Аджарии продолжает приглашать журналистов из целевых стран. В этом году Аджарию уже посетили журналисты из Сербии, Кореи, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. В 2022 году Аджарию посетили около 500 журналистов, блогеров и представителей турагентств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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