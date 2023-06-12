https://sputnik-georgia.ru/20230612/rabota-tbilisskogo-metro-vosstanovlena-278494173.html

Работа тбилисского метро восстановлена

Работа тбилисского метро восстановлена

Больше 40 минут движение поездов на первой линии метрополитена было остановлено из-за технических проблем у одного из поездов 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T19:24+0400

2023-06-12T19:24+0400

2023-06-12T19:28+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

тбилисский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/59/237765965_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_66a698dd9493c351d19fab62da786603.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Движение поездов на первой линии тбилисского метро от станции "300 арагвийцев" до "Варкетили" восстановлено, заявили Sputnik Грузия в Тбилисской транспортной компании. Задержка в движении произошла из-за технических проблем у одного из поездов. Тбилисский метрополитен введен в эксплуатацию 11 января 1966 года. Он стал четвертым по счету в бывшем Советском Союзе после Московского, Ленинградского и Киевского. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Летом 2019 года в метро начались ремонтные работы, тогда метрополитен поменял график работы – его работа завершалась на час раньше обычного, в 23:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен