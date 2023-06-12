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Работа тбилисского метро восстановлена
Работа тбилисского метро восстановлена
Больше 40 минут движение поездов на первой линии метрополитена было остановлено из-за технических проблем у одного из поездов 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T19:24+0400
2023-06-12T19:24+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Движение поездов на первой линии тбилисского метро от станции "300 арагвийцев" до "Варкетили" восстановлено, заявили Sputnik Грузия в Тбилисской транспортной компании. Задержка в движении произошла из-за технических проблем у одного из поездов. Тбилисский метрополитен введен в эксплуатацию 11 января 1966 года. Он стал четвертым по счету в бывшем Советском Союзе после Московского, Ленинградского и Киевского. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Летом 2019 года в метро начались ремонтные работы, тогда метрополитен поменял график работы – его работа завершалась на час раньше обычного, в 23:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен
Работа тбилисского метро восстановлена
19:24 12.06.2023 (обновлено: 19:28 12.06.2023)
Больше 40 минут движение поездов на первой линии метрополитена было остановлено из-за технических проблем у одного из поездов
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Движение поездов на первой линии тбилисского метро от станции "300 арагвийцев" до "Варкетили" восстановлено, заявили Sputnik Грузия в Тбилисской транспортной компании.
Задержка в движении произошла из-за технических проблем у одного из поездов.
"У поезда возникли технические проблемы, и его отогнали в тупик для устранения неполадок. Через 40 минут движение восстановлено", – заявили в компании.
Тбилисский метрополитен введен в эксплуатацию 11 января 1966 года. Он стал четвертым по счету в бывшем Советском Союзе после Московского, Ленинградского и Киевского.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
Летом 2019 года в метро начались ремонтные работы, тогда метрополитен поменял график работы – его работа завершалась на час раньше обычного, в 23:00.