https://sputnik-georgia.ru/20230612/surrogatnoe-materinstvo-i-odnopolye-pary---chto-obsuzhdalos-na-zasedanii-kabmina-gruzii-278491392.html

Суррогатное материнство и однополые пары – что обсуждалось на заседании Кабмина Грузии

Суррогатное материнство и однополые пары – что обсуждалось на заседании Кабмина Грузии

Премьер подчеркнул, что отсутствие регуляций в вопросе суррогатного материнства бьет, в том числе, по имиджу Грузии 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T16:33+0400

2023-06-12T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии назвал проблемой то, что вопрос суррогатного материнства в стране никак не регулируется – детей, рожденных этим способом, могут вывозить за рубеж, в том числе, однополые пары. По его словам, идет работа над законопроектом, согласно которому обращаться за услугами суррогатных матерей в Грузии смогут только граждане страны. По его словам, недавно был создан совет по вопросам демографии, который среди прочих проблем назвал вопрос, связанный с суррогатным материнством. Премьер подчеркнул, что отсутствие регуляций в этом направлении бьет, в том числе, по имиджу страны. "Вопрос суррогатства беспокоит большую часть общества, и это более комплексный вопрос, так как это связано в целом с безопасностью наших граждан, имиджем страны и так далее... Вы знаете, что иностранные граждане превратили этот вопрос в бизнес и в последние годы нет никаких регуляций", – сказал Гарибашвили. Премьер отметил, что правительство, прежде чем принять решение о введении ограничений, изучило практику европейских стран. К примеру, во Франции, Германии, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Италии, Литве и Эстонии суррогатное материнство запрещено. Частично суррогатное материнство разрешено в таких странах, как Бельгия, Великобритания, Дания, Австралия, Новая Зеландия. Там действует гибридная модель. Премьер Грузии выразил надежду, что парламент поддержит законопроект о запрете иностранцам обращаться за суррогатным материнством в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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