https://sputnik-georgia.ru/20230612/surrogatnoe-materinstvo-v-gruzii-razreshat-tolko-grazhdanam-strany-278487607.html

Иностранцы не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии

Иностранцы не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии

Вопрос суррогатного материнства должен регулироваться, считает премьер 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T14:35+0400

2023-06-12T14:35+0400

2023-06-12T15:20+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии смогут только граждане страны, правительство планирует ввести ограничения, заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. По его словам, из-за границы поступает онлайн-реклама, которая предлагает женщинам в Грузии стать суррогатными матерями, при этом ничего неизвестно о будущем этих детей. По словам премьера, есть страны в которых суррогация запрещена – Италия, Литва, Германия. Есть страны, где разрешена частично – Бельгия, Канада, Дания, Новая Зеландия, Австралия.По словам Гарибашвили, соответствующий законопроект уже направлен в парламент. Точная статистика детей, рожденных путем суррогации в Грузии, неизвестна, но по неофициальной информации их число превышает 3 тысячи.Рождение ребенка от суррогатной матери в Грузии (включая роды и обследования) в целом обойдется в 25-30 тысяч долларов. Из этой суммы суррогатная мать получает 15 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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