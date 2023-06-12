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Иностранцы не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии
Иностранцы не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии
Вопрос суррогатного материнства должен регулироваться, считает премьер 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T14:35+0400
2023-06-12T14:35+0400
2023-06-12T15:20+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии смогут только граждане страны, правительство планирует ввести ограничения, заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. По его словам, из-за границы поступает онлайн-реклама, которая предлагает женщинам в Грузии стать суррогатными матерями, при этом ничего неизвестно о будущем этих детей. По словам премьера, есть страны в которых суррогация запрещена – Италия, Литва, Германия. Есть страны, где разрешена частично – Бельгия, Канада, Дания, Новая Зеландия, Австралия.По словам Гарибашвили, соответствующий законопроект уже направлен в парламент. Точная статистика детей, рожденных путем суррогации в Грузии, неизвестна, но по неофициальной информации их число превышает 3 тысячи.Рождение ребенка от суррогатной матери в Грузии (включая роды и обследования) в целом обойдется в 25-30 тысяч долларов. Из этой суммы суррогатная мать получает 15 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили
грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили
Иностранцы не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии
14:35 12.06.2023 (обновлено: 15:20 12.06.2023)
Вопрос суррогатного материнства должен регулироваться, считает премьер
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии смогут только граждане страны, правительство планирует ввести ограничения, заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
"Согласно новому законопроекту, мы бы хотели, чтобы (суррогация – ред.) была разрешена лишь для граждан Грузии. Чтобы иностранные граждане не смогли делать заказы, не хочу говорить грубо, но напрямую размещают заказы", – заявил Гарибашвили.
По его словам, из-за границы поступает онлайн-реклама, которая предлагает женщинам в Грузии стать суррогатными матерями, при этом ничего неизвестно о будущем этих детей.
"Этому вопросу необходима регуляция", – подчеркнул премьер.
По словам премьера, есть страны в которых суррогация запрещена – Италия, Литва, Германия. Есть страны, где разрешена частично – Бельгия, Канада, Дания, Новая Зеландия, Австралия.
По словам Гарибашвили, соответствующий законопроект уже направлен в парламент.
"Я надеюсь, что парламент поддержит эту инициативу", – добавил премьер.
Точная статистика детей, рожденных путем суррогации в Грузии, неизвестна, но по неофициальной информации их число превышает 3 тысячи.
Рождение ребенка от суррогатной матери в Грузии (включая роды и обследования) в целом обойдется в 25-30 тысяч долларов. Из этой суммы суррогатная мать получает 15 тысяч долларов.