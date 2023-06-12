https://sputnik-georgia.ru/20230612/umerla-mamida-obvinyaemaya-v-posobnichestve-prostitutsii-v-gruzii-278491736.html
Умерла "Мамида", обвиняемая в пособничестве проституции в Грузии
Умерла "Мамида", обвиняемая в пособничестве проституции в Грузии
Женщину нашли мертвой в собственном доме 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T16:54+0400
2023-06-12T16:54+0400
2023-06-12T16:54+0400
происшествия
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275632801_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_866f6a7eb9907f80ecc04086903537ec.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Умерла Роена Хуцураули по прозвищу "мамида" ("тетя" – груз.), обвиняемая в пособничестве проституции, сообщила телекомпания "Рустави 2".По словам родственников, у женщины были проблемы с сердцем, и вполне вероятно, что это и стало причиной смерти. Роена Хуцураули была несколько раз осуждена за пособничество проституции. В 2019 году она была арестована вместе с несколькими людьми по обвинению в пособничестве проституции и передаче места для проституции, а затем освобождена под залог в размере 30 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275632801_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_32bda0ec0271de992bb330ea60004f1b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Умерла "Мамида", обвиняемая в пособничестве проституции в Грузии
Женщину нашли мертвой в собственном доме
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Умерла Роена Хуцураули по прозвищу "мамида" ("тетя" – груз.), обвиняемая в пособничестве проституции, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По словам родственников, у женщины были проблемы с сердцем, и вполне вероятно, что это и стало причиной смерти.
Роена Хуцураули была несколько раз осуждена за пособничество проституции. В 2019 году она была арестована вместе с несколькими людьми по обвинению в пособничестве проституции и передаче места для проституции, а затем освобождена под залог в размере 30 тысяч долларов.