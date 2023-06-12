https://sputnik-georgia.ru/20230612/umerla-mamida-obvinyaemaya-v-posobnichestve-prostitutsii-v-gruzii-278491736.html

Умерла "Мамида", обвиняемая в пособничестве проституции в Грузии

Умерла "Мамида", обвиняемая в пособничестве проституции в Грузии

Женщину нашли мертвой в собственном доме 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T16:54+0400

2023-06-12T16:54+0400

2023-06-12T16:54+0400

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Умерла Роена Хуцураули по прозвищу "мамида" ("тетя" – груз.), обвиняемая в пособничестве проституции, сообщила телекомпания "Рустави 2".По словам родственников, у женщины были проблемы с сердцем, и вполне вероятно, что это и стало причиной смерти. Роена Хуцураули была несколько раз осуждена за пособничество проституции. В 2019 году она была арестована вместе с несколькими людьми по обвинению в пособничестве проституции и передаче места для проституции, а затем освобождена под залог в размере 30 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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