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Вице-премьер России Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном
Вице-премьер России Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном
Вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T08:02+0400
2023-06-12T08:02+0400
2023-06-12T08:30+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Spurnik. Вице-премьер России Денис Мантуров, возглавляющий министерство промышленности и торговли, был в том месте в Херсонской области, куда ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadow, через считанные минуты после его отъезда, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.После того, как стало известно о пребывании Мантурова в Херсонской области, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера при его следующем визите, добавили в агентстве.На прошлой неделе ВСУ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС, в результате чего начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, в мире, политика, денис мантуров, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, в мире, политика, денис мантуров, обострение ситуации вокруг украины 2022
Вице-премьер России Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном
08:02 12.06.2023 (обновлено: 08:30 12.06.2023)
Вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий
ТБИЛИСИ, 12 июн — Spurnik.
Вице-премьер России Денис Мантуров, возглавляющий министерство промышленности и торговли, был в том месте в Херсонской области, куда ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadow, через считанные минуты после его отъезда, сообщило РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием", — говорится в сообщении.
После того, как стало известно о пребывании Мантурова в Херсонской области, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера при его следующем визите, добавили в агентстве.
На прошлой неделе ВСУ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС, в результате чего начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.