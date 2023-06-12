https://sputnik-georgia.ru/20230612/vitse-premer-rossii-manturov-chut-ne-popal-pod-obstrel-vsu-pod-khersonom-278472009.html

Вице-премьер России Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном

Вице-премьер России Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном

Вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T08:02+0400

2023-06-12T08:02+0400

2023-06-12T08:30+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Spurnik. Вице-премьер России Денис Мантуров, возглавляющий министерство промышленности и торговли, был в том месте в Херсонской области, куда ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadow, через считанные минуты после его отъезда, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.После того, как стало известно о пребывании Мантурова в Херсонской области, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера при его следующем визите, добавили в агентстве.На прошлой неделе ВСУ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС, в результате чего начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, новости, в мире, политика, денис мантуров, обострение ситуации вокруг украины 2022