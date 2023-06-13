Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230613/festival-morozhenogo-proydet-v-tbilisi-v-iyule-278518462.html
Фестиваль мороженого пройдет в Тбилиси в июле
Фестиваль мороженого пройдет в Тбилиси в июле
На самый сладкий фестиваль сезона приглашают детей и взрослых 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T16:17+0400
2023-06-13T16:17+0400
мороженое
фестиваль мороженного
мороженое
мороженное
анонсы
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24154/69/241546913_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5918298ad6865d70c52ac3b1b4f5075e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Традиционный фестиваль мороженого со множеством развлекательных мероприятий пройдет в столичном парке Мтацминда 16 июля, говорится в сообщении организаторов.Посетителям обещают разновидности вкусного мороженого от местных компаний, приятное музыкальное сопровождение и праздничную атмосферу.Все развлекательные мероприятии пройдут на главной площади Мтацминдского парка. Двери фестиваля будут открыты для детей и взрослых с 11:00 до 18:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24154/69/241546913_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_a840e27a59cd4ffdcf07dde0e1a57b37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мороженое, фестиваль мороженного, мороженое, мороженное, анонсы , новости, грузия
мороженое, фестиваль мороженного, мороженое, мороженное, анонсы , новости, грузия

Фестиваль мороженого пройдет в Тбилиси в июле

16:17 13.06.2023
© photo: Sputnik / StringerДети едят мороженое в Сигнахи
Дети едят мороженое в Сигнахи - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
На самый сладкий фестиваль сезона приглашают детей и взрослых
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Традиционный фестиваль мороженого со множеством развлекательных мероприятий пройдет в столичном парке Мтацминда 16 июля, говорится в сообщении организаторов.
© photo: Sputnik / StringerПарк на горе Мтацминда и колесо обозрения
Парк на горе Мтацминда и колесо обозрения - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
Парк на горе Мтацминда и колесо обозрения
© photo: Sputnik / Stringer
Посетителям обещают разновидности вкусного мороженого от местных компаний, приятное музыкальное сопровождение и праздничную атмосферу.
Все развлекательные мероприятии пройдут на главной площади Мтацминдского парка. Двери фестиваля будут открыты для детей и взрослых с 11:00 до 18:00.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0