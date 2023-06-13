https://sputnik-georgia.ru/20230613/festival-morozhenogo-proydet-v-tbilisi-v-iyule-278518462.html

Фестиваль мороженого пройдет в Тбилиси в июле

Фестиваль мороженого пройдет в Тбилиси в июле

На самый сладкий фестиваль сезона приглашают детей и взрослых 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T16:17+0400

2023-06-13T16:17+0400

2023-06-13T16:17+0400

мороженое

фестиваль мороженного

мороженое

мороженное

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Традиционный фестиваль мороженого со множеством развлекательных мероприятий пройдет в столичном парке Мтацминда 16 июля, говорится в сообщении организаторов.Посетителям обещают разновидности вкусного мороженого от местных компаний, приятное музыкальное сопровождение и праздничную атмосферу.Все развлекательные мероприятии пройдут на главной площади Мтацминдского парка. Двери фестиваля будут открыты для детей и взрослых с 11:00 до 18:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мороженое, фестиваль мороженного, мороженое, мороженное, анонсы , новости, грузия