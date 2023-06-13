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Фестиваль мороженого пройдет в Тбилиси в июле
Фестиваль мороженого пройдет в Тбилиси в июле
На самый сладкий фестиваль сезона приглашают детей и взрослых 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T16:17+0400
2023-06-13T16:17+0400
2023-06-13T16:17+0400
мороженое
фестиваль мороженного
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Традиционный фестиваль мороженого со множеством развлекательных мероприятий пройдет в столичном парке Мтацминда 16 июля, говорится в сообщении организаторов.Посетителям обещают разновидности вкусного мороженого от местных компаний, приятное музыкальное сопровождение и праздничную атмосферу.Все развлекательные мероприятии пройдут на главной площади Мтацминдского парка. Двери фестиваля будут открыты для детей и взрослых с 11:00 до 18:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мороженое, фестиваль мороженного, мороженое, мороженное, анонсы , новости, грузия
мороженое, фестиваль мороженного, мороженое, мороженное, анонсы , новости, грузия
Фестиваль мороженого пройдет в Тбилиси в июле
На самый сладкий фестиваль сезона приглашают детей и взрослых
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Традиционный фестиваль мороженого со множеством развлекательных мероприятий пройдет в столичном парке Мтацминда 16 июля, говорится в сообщении организаторов.
Посетителям обещают разновидности вкусного мороженого от местных компаний, приятное музыкальное сопровождение и праздничную атмосферу.
Все развлекательные мероприятии пройдут на главной площади Мтацминдского парка. Двери фестиваля будут открыты для детей и взрослых с 11:00 до 18:00.