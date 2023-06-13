https://sputnik-georgia.ru/20230613/figuristy-devis-i-smolkin-i-v-sbornoy-gruzii-prodolzhat-rabotu-s-prezhnim-trenerom-278503270.html

Фигуристы Дэвис и Смолкин и в сборной Грузии продолжат работу с прежним тренером

Фигуристы Дэвис и Смолкин и в сборной Грузии продолжат работу с прежним тренером

Осенью прошлого года Дэвис и Смолкин перешли в WISA от Игоря Шпильбанда 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T07:32+0400

2023-06-13T07:32+0400

2023-06-13T09:05+0400

спорт

новости

в мире

грузия

этери тутберидзе

фигурное катание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/05/278293473_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_40a17519df8d69b4e6b73b119d14e7e8.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Тренер по фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Ранее Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе дуэта в сборную страны, они смогут выступить на международных турнирах в следующем сезоне. Во вторник источник сообщил РИА Новости, что Киляков останется тренером дуэта. Киляков выступал в шоу в дуэте с Этери Тутберидзе, а после завершения карьеры вместе с женой Еленой Новак открыл в американском Уитоне Wheaton Ice Skating Academy (WISA). Осенью прошлого года Дэвис и Смолкин перешли в WISA от Игоря Шпильбанда.Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, грузия, этери тутберидзе, фигурное катание