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Фигуристы Дэвис и Смолкин и в сборной Грузии продолжат работу с прежним тренером
Фигуристы Дэвис и Смолкин и в сборной Грузии продолжат работу с прежним тренером
Осенью прошлого года Дэвис и Смолкин перешли в WISA от Игоря Шпильбанда 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T07:32+0400
2023-06-13T07:32+0400
2023-06-13T09:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Тренер по фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Ранее Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе дуэта в сборную страны, они смогут выступить на международных турнирах в следующем сезоне. Во вторник источник сообщил РИА Новости, что Киляков останется тренером дуэта. Киляков выступал в шоу в дуэте с Этери Тутберидзе, а после завершения карьеры вместе с женой Еленой Новак открыл в американском Уитоне Wheaton Ice Skating Academy (WISA). Осенью прошлого года Дэвис и Смолкин перешли в WISA от Игоря Шпильбанда.Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, грузия, этери тутберидзе, фигурное катание
спорт, новости, в мире, грузия, этери тутберидзе, фигурное катание
Фигуристы Дэвис и Смолкин и в сборной Грузии продолжат работу с прежним тренером
07:32 13.06.2023 (обновлено: 09:05 13.06.2023)
Осенью прошлого года Дэвис и Смолкин перешли в WISA от Игоря Шпильбанда
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Тренер по фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
Ранее Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе дуэта в сборную страны, они смогут выступить на международных турнирах в следующем сезоне. Во вторник источник сообщил РИА Новости, что Киляков останется тренером дуэта.
"Ребята очень соскучились по соревнованиям и с нетерпением ждут начала сезона. Тренеры нашей академии будут сопровождать Диану и Глеба на соревнования. По поводу программ нового сезона позволю себе сохранить небольшую интригу", – сказал Киляков РИА Новости.
Киляков выступал в шоу в дуэте с Этери Тутберидзе, а после завершения карьеры вместе с женой Еленой Новак открыл в американском Уитоне Wheaton Ice Skating Academy (WISA). Осенью прошлого года Дэвис и Смолкин перешли в WISA от Игоря Шпильбанда.
Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.
В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.