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Грузинские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема в Астане
Грузинские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема в Астане
На турнире грузинские дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T22:51+0400
2023-06-13T22:51+0400
2023-06-13T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на турнире Большого шлема в Казахстане, который стартует 16 июня, 12 спортсменами, сообщает Федерация дзюдо. Турнир Большого шлема по дзюдо пройдет в Астане с 16 по 18 июня. В турнире собираются принять участие 400 спортсменов из 45 стран мира. Состав сборной Грузии: На татами грузинские дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В частности, за первое место начислят тысячу очков, за второе место – 700, за третье место – 500 очков. В 2023 году Казахстанская федерация дзюдо подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение в Казахстане соревнований мирового турнира Grand Slam. Таким образом, Казахстан примет престижные турниры с 2023 по 2026 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, астана, казахстан, бека гвиниашвили, гурам тушишвили, гран-при по дзюдо
спорт, новости, грузия, астана, казахстан, бека гвиниашвили, гурам тушишвили, гран-при по дзюдо
Грузинские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема в Астане
На турнире грузинские дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на турнире Большого шлема в Казахстане, который стартует 16 июня, 12 спортсменами, сообщает Федерация дзюдо.
Турнир Большого шлема по дзюдо пройдет в Астане с 16 по 18 июня. В турнире собираются принять участие 400 спортсменов из 45 стран мира.
Георгий Туташвили, Лаша Надирадзе – 66 кг,
Котэ Капанадзе, Георгий Терашвили – 73 кг,
Дмитрий Гочилаидзе, Заур Двалашвили – 81 кг, .
Владимир Ахалкаци, Бакар Эрашвили – 90 кг,
Бека Гвиниашвили, Георгий Бериашвили – 100 кг.
Гурам Тушишвили, Саба Инанеишвили – +100 кг.
На татами грузинские дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В частности, за первое место начислят тысячу очков, за второе место – 700, за третье место – 500 очков.
В 2023 году Казахстанская федерация дзюдо подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение в Казахстане соревнований мирового турнира Grand Slam. Таким образом, Казахстан примет престижные турниры с 2023 по 2026 годы.