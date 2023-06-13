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https://sputnik-georgia.ru/20230613/istorik-spetssluzhb-o-tom-kak-rossiyskie-spetssluzhby-vyyavlyayut-ukrainskikh-diversantov-278511332.html
Историк спецслужб о том, как российские спецслужбы выявляют украинских диверсантов
Историк спецслужб о том, как российские спецслужбы выявляют украинских диверсантов
Идея с сетью диверсантов, которую ГУР Украины уже давно пытается сформировать в России, не нова и ранее использовалась западными разведками 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T17:31+0400
2023-06-13T17:49+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат юридических наук, историк спецслужб, полковник в отставке Олег Хлобустов. Как российские спецслужбы противостоят попыткам создания таких сетей? Зачем Киев активно использует террористическую тактику? Для чего Украине отряды, которые собраны из российских предателей? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, киев, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, киев, видео

Историк спецслужб о том, как российские спецслужбы выявляют украинских диверсантов

17:31 13.06.2023 (обновлено: 17:49 13.06.2023)
© video: Sputnik
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Идея с сетью диверсантов, которую ГУР Украины уже давно пытается сформировать в России, не нова и ранее использовалась западными разведками
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат юридических наук, историк спецслужб, полковник в отставке Олег Хлобустов.
Как российские спецслужбы противостоят попыткам создания таких сетей? Зачем Киев активно использует террористическую тактику? Для чего Украине отряды, которые собраны из российских предателей?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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