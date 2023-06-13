https://sputnik-georgia.ru/20230613/istorik-spetssluzhb-o-tom-kak-rossiyskie-spetssluzhby-vyyavlyayut-ukrainskikh-diversantov-278511332.html

Историк спецслужб о том, как российские спецслужбы выявляют украинских диверсантов

Историк спецслужб о том, как российские спецслужбы выявляют украинских диверсантов

Идея с сетью диверсантов, которую ГУР Украины уже давно пытается сформировать в России, не нова и ранее использовалась западными разведками 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T17:31+0400

2023-06-13T17:31+0400

2023-06-13T17:49+0400

мультимедиа

видео

россия

в мире

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0d/278511163_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f43c9813f136edcbef120d2bad2eb73.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат юридических наук, историк спецслужб, полковник в отставке Олег Хлобустов. Как российские спецслужбы противостоят попыткам создания таких сетей? Зачем Киев активно использует террористическую тактику? Для чего Украине отряды, которые собраны из российских предателей? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

украина

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, киев, видео